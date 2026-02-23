Timvikarier som vill jobba heltid på förskolor i Stockholm!
Precator Pedagogerna AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Precator Pedagogerna AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Söker du ett roligt och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag?
Då är arbetet som vikarie hos oss på Precator Pedagogerna något för dig!
Som vikarie hos oss kan du arbeta på olika förskolor eller skolor och få prova på flera olika arbetsplatser och samla på dig värdefulla erfarenheter för framtiden. Vikarietjänsten kan leda till längre vikariat eller en fast anställning på någon av de förskolor och skolor vi samarbetar med.
Just nu söker vi vikarier som vill arbeta måndag-fredag på förskola och skola i Stockholm!
Om rollen
Som vikarie inom förskola och skola ersätter du ordinarie personal vid frånvaro - ofta med kort varsel samma morgon. Uppdragen varierar beroende på verksamhet och kan innefatta:
Att tillsammans med övrig personal delta i aktiviteter och skapa trygghet i barngrupper på förskola.
Att stötta elever under skoldagen samt under fritidshemmet på eftermiddagen.
Att följa lektionsplanering och hålla i undervisning i förskoleklass - åk 9.
Oavsett uppdrag är du en närvarande och engagerad vuxen som bidrar till barnens trygghet och utveckling.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som:
• Har avslutad gymnasieutbildning eller barnskötarutbildning
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar såsom engagemang inom idrottsföreningar, ungdomsverksamhet, läxhjälp, barnvakt eller liknande
• Vill vara en positiv förebild för barn och elever
• Är beredd att ta ansvar och initiativ och vill samarbeta med andra
• Är beredd att jobba som du lovar
Så söker du jobbet
Skicka in din ansökan via länken i annonsen eller ansök direkt på vår hemsida. Bifoga CV samt personligt brev och intyg från relevanta utbildningar eller tidigare arbetsgivare. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
För att arbeta inom skola krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret - beställ det redan idag via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vid frågor, kontakta Tilda Olin på 072-536 38 89.Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige men främst i Stockholm och Uppsala.
Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Som konsult får du möjlighet att prova olika arbetsplatser och hitta din drömarbetsplats. Samtidigt får våra kunder chansen att lära känna framtida medarbetare. Ett win-win koncept för alla parter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Precator Pedagogerna AB
(org.nr 556784-8980) Kontakt
Tilda Olin Svensson info@precator.se Jobbnummer
9759101