Timvikarier som Personlig assistent till kvinna centralt i Luleå
Lilja Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-02-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilja Assistans i Sverige AB i Luleå
, Järfälla
, Lindesberg
, Arvika
, Linköping
Vi söker timvikarier till en kvinna i 50-årsåldern som är rullstolsburen och bor centralt i Luleå. Hon har epilepsi och allergi mot pälsdjur och starka dofter, vilket innebär att du som assistent behöver vara uppmärksam på att miljön är allergivänlig. Tjänsten innebär att du kommer att ge stöd och hjälp i vardagen, både med praktiska sysslor och vid behov av medicinsk assistans. Det är dygnspass hos kunden. Dina arbetsuppgifter
Assistera vid personlig hygien och påklädning
Hjälpa till vid måltider och medicinering
Ledsaga vid ärenden och aktiviteter utanför hemmet
Utföra enklare hushållsarbete som städning, tvätt och matlagning
Ge stöd vid eventuella epileptiska anfall
Säkerställa att miljön är allergivänlig (utan pälsdjur och starka dofter)
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, empatisk och flexibel
Har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar (meriterande)
Är uppmärksam på allergirisken och följer specifika instruktioner för allergivänlig miljö
Har förståelse för och erfarenhet av epilepsi (eller vilja att lära sig)
Har god förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andr
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider (heltid/deltid efter överenskommelse)
En trygg och respektfull arbetsmiljö
Lön enligt kollektivavtal
Möjlighet att göra en betydelsefull skillnad i en individs liv
Företagsinformation
Lilja Assistans i Sverige AB
Lilja assistans värnar om din rätt till säker behandling av dina personuppgifter och vi gör vårt bästa för att behandla dem korrekt.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på liljaassistans.se/personuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilja Assistans i Sverige AB
(org.nr 559421-9155) Arbetsplats
Lilja Assistans AB Kontakt
Chatarina Lundsten chatarina.lundsten@lilja-assistans.se Jobbnummer
9718983