Timvikarier som Distriktssköterska eller Sjuksköterska

Bergs kommun / Sjuksköterskejobb / Berg
2026-06-22


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Söker du ett roligt, ansvarsfullt och utvecklande uppdrag? Är du redo för ett arbete där du ges möjlighet att verkligen göra skillnad i människors vardag? Då kan du vara den vi söker som timvikarie inom hälso- och sjukvård på Bergs kommun.


Publiceringsdatum
2026-06-22

Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande distrikssköterska/sjuksköterska inom vår hälso- och sjukvårdsverksamhet ansvarar du för ett övergripande hälso- och sjukvårdsarbete, i nära samarbete med undersköterskor, vårdbiträden, rehabiliteringspersonal, chefer med flera. I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis specifik omvårdnad, medicinska insatser, ordinationer, delegeringar, förebyggande åtgärder och dokumentation. Utöver detta kan det också ingå att handleda övrig omvårdnadspersonal. En viktig del i detta är att verka för och säkerställa att omvårdnadsarbetet sker salutogent och förebyggande.


Kvalifikationer
För att bli aktuell som vikarie behöver du vara legitimerad sjuksköterska. Har du dessutom specialistutbildning vård av äldre är det meriterande. Tidigare erfarenhet som sjuksköterska eller distriktssköterska, i synnerhet inom kommunal äldreomsorg, är önskvärt. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som skrift. Erfarenhet av dokumentationssystemet Viva är meriterande. Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav om du söker detta vikariat.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.

Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som vikarie hos oss behöver du vara lösningsfokuserad, tycka om att samarbeta och uppskatta mötet med andra människor. Eftersom att arbetet bitvis sker i högt tempo är det också viktigt att du är driven, engagerad och ihärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Som vikarie erbjuder vi dig härliga kollegor och ett givande arbete.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande så vänta inte för länge med att skicka din ansökan.

Bergskommun tillämpar sig av HÖK/AB (allmänna bestämmelser) på tjänsten. Vi tillämpar individuell lönesättning. För denna tjänst ligger det aktuella ingångslönespannet på 40 804 - 45 257 kr i månaden, beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens.

Vid erbjudande av anställning kommer utdrag från brotts- och misstankeregister behövas visas upp.

Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Varmt välkommen som vikarie hos oss inom hälso- och sjukvård på Bergs kommun.

Kontaktinformation
Malin Ivarsson Löfstedt, Enhetschef, 0687-16930

Lena Backman, HR-konsult, 0687-163 28

Fackliga representanter , Kommunväxel, 0687-16100

Arbetsplats
Dalsätravägen 6A

845 72 Oviken

Viktig information:
Arbetsgivare: Bergs kommun

Ref.nr: 5147020927

Tjänstens omfattning: 100%

Tillsvidareanställning

Sista dag att ansöka är 2026-08-30

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
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Arbetsgivare
Bergs Kommun (org.nr 212000-2502)
845 21  SVENSTAVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bergs kommun

Jobbnummer
9973241

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