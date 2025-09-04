Timvikarier sökes till Solstugans förskola i Vikstaby, Björklinge
2025-09-04
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solstugans Förskola i Viksta Ekonomisk Fören i Uppsala
Föräldrakooperativet Solstugans förskola är en liten förskola på landet, utanför Björklinge. Förskolan har 17 barn i åldrarna 1-6 samt 4 anställda pedagoger. På förskolan finns det plats för lek och lärande både inne och ute. Vi har en inspirerande inomhusmiljö i den gamla skolan i Vikstaby och en fantastisk utegård med fina lekmiljöer, träd och buskar samt med närhet till skog, fotbollsplan och bygdegård.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med erfarenhet av att arbeta med barn. Du har empatisk förmåga, ser och förstår barnens behov och möter dem där de befinner sig. Du har förmåga att lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana barnen att utvecklas vidare. Du är van att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och genom din kreativitet vara öppen för nya möjligheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du är intresserad av att jobba extra hos oss, skicka in ditt CV samt ett kort personligt brev som beskriver dig och varför du söker just denna tjänst. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Körkort och egen bil krävs, då allmänna kommunikationer är begränsade. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rektor Anette Persson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: solstugansforskola@gmail.com Arbetsgivare Solstugans Förskola i Viksta Ekonomisk Fören
Vikstaby 32
)
743 73 BJÖRKLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solstugans Förskola i Viksta Ek Fören Kontakt
Rektor
Anette Persson solstugansforskola@gmail.com 070 261 63 36 Jobbnummer
9493119