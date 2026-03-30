Timvikarier sökes till personlig assistans i Tranemo
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-03-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi på Alma assistans söker timvikarier till vår kund i Tranemo
Vi på Alma Assistans söker timvikarier till en av våra kunder i Tranemo.
Som personlig assistent kommer du att arbeta i en familjemiljö där det är viktigt att du både kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras i hemmet. Samtidigt behöver du vara lyhörd och respektfull så att familjen får sitt utrymme att vara just familj.
Arbetet innebär att assistera en man i 40-årsåldern med omfattande fysiska omvårdnadsbehov. Kunden kan själv beskriva sina behov och hur han önskar att assistansen ska utföras. I hemmet finns alla nödvändiga hjälpmedel och bostaden är anpassad efter hans behov.
Tidigare erfarenhet av arbete inom vård eller omsorg är meriterande.
Familjen bor i Tranemo och det är viktigt att du enkelt kan ta dig till arbetsplatsen. Körkort är ett krav och tillgång till bil är meriterande.
Ungefärliga arbetstider
• Dagpass: 07:30-16:15
• Kväll/natt: 16:00-09:15 (inklusive 7,5 timmars jour)
Schemat kommer att utvärderas löpande tillsammans med kund och assistenter och kan därför komma att justeras framöver.
Anställningsform:
Timanställning vid behov.
Rekrytering sker löpande.
Körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
(org.nr 556791-9062)
553 05 JÖNKÖPING Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Daniel Maeder daniel.maeder@friab.se 0722344548 Jobbnummer
9828864