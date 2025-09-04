Timvikarier sökes till Mat och Varudistributionen Uddevalla kommun
2025-09-04
Om arbetsplatsen
Mat och Varudistributionen söker timvikarier till vårt härliga team i Uddevalla kommun.
Som timvikarie inom Mat och Varudistributionen har du möjlighet att påverka när du vill arbeta. Du ansvarar själv för att lägga in tillgänglighet i vårt bokningssystem och du bokas därefter in utifrån tillgänglighet. De exakta tiderna du ska arbeta kommer att variera och bestäms ofta med kort framförhållning och administratörerna inom Måltid ansvarar för hanteringen och planering av korttidsvikarier.
Mat och Varudistributionen består av fem distributörer och har i uppdrag är att köra ut mat i hela Uddevalla kommun. De besöker dagligen kunder i form av medborgare och våra kommunala verksamheter.
- Som distributör ansvara du för att leverera mat från tillagningskök till serveringsskök samt matportioner till de personer som bor hemma.
- Du beställer matkassar från avtalad leverantör samt att distribuera dessa till kunden. Distributionen sker under årets alla dagar.
- Målet är att maten levereras i tid och att rätt varor levereras till våra kunder.
Vem söker vi
- Du är välorganiserad och är van vid att följa tidsramar för att uppnå önskat resultat.
- Du har god samarbetsförmåga med både kollegor och kunder kan jobba självständigt och är energisk i ditt arbete.
Det är ett arbete med tidvis högt tempo med mycket spring i trappor och kräver både gott lokalsinne och problemlösningsförmåga
- B-körkort
- Du ska behärska svenska språket i tal och skrift.
- Du har god datorvana och kunna hantera digital verktyg
Vi ser det även som meriterande om du har
- Godkänd gymnasieutbildning
- Tidigare arbetat som distributör
- Jobbat med service av något slag
God lokalkännedom för det område du söker till
För arbete i vår verksamhet krävs att du uppvisar ett utdrag från polisens belastningsregister.
Vi vill att du uppger namn, telefonnummer och mailadress till två referenser. Det skall vara personer i arbetsledande befattning. För dig som inte kan ange någon chefreferens godtar vi även referens från praktikplats eller lärare.
Sökande inom alla verksamheter har innan anställning skyldighet att lämna utdrag ur
belastningsregistret.
Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte
skall fördröjas
Urval och rekrytering sker utifrån verksamheternas behov utav korttidsvikarie och intresseanmälan besvaras enbart när behov uppstår.
Välkommen med din ansökan!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
