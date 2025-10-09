Timvikarier sökes till KulTurKrabaten Förskolor, Årsta
Kulturkrabaten Förskolor AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kulturkrabaten Förskolor AB i Stockholm
Vi söker timvikarier till våra 4 förskolor i natursköna Årsta.
Som timvikarie i förskolan arbetar du med barn i åldrarna 1-5 år. Du hjälper den ordinarie personalen i det dagliga arbetet. Det kan till exempel handla om:
omsorg, till exempel på- och avklädning och hjälpa till vid måltiderna
pedagogisk verksamhet, till exempel lek, utforskande och lärande tillsammans med barnen.
Som timvikarie har du stor nytta av förmågan att ta initiativ. Det finns alltid saker att göra på en förskola - barn som behöver en hjälpande hand, ett heja-rop eller någon att bygga legoslott, läsa saga eller bygga koja med. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus.
Ditt viktigaste bidrag är att vara aktiv och hjälpa till på alla sätt du kan, och att försöka ligga steget före. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: linda@kulturkrabaten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvik". Arbetsgivare Kulturkrabaten Förskolor AB
(org.nr 556731-8547)
Grafikvägen 5 A (visa karta
)
121 43 JOHANNESHOV Arbetsplats
KulTurKrabaten Förskolor Jobbnummer
9548905