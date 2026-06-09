Timvikarier sökes till Grundskolan hösten 2026 - Härryda kommun
Härryda kommun, Bemanningsenheten / Grundskollärarjobb / Härryda Visa alla grundskollärarjobb i Härryda
2026-06-09
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Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
15 plats(er).
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen?
Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Skolans första lektion börjar runt kl 8.00, vilket kräver att man behöver kunna vara tillgänglig från ca 7:30.
I Härryda kommuns skolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Lärandet ska präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barn och unga. Omsorg och lärande ska bilda en helhet och skolan ska ta hand om eleven på bästa tänkbara sätt. I Härryda kommun finns det 18 kommunala grundskolor från Mölnlycke i väst till Rävlanda i öst.
Som lärarvikarie ersätter du ordinarie personal vilket innebär att du ska kunna bedriva undervisning för en hel klass, antingen i olika ämnen (årskurs F-6) eller i särskilda ämnen (årskurs 7-9). Som lärare i fritidshem deltar du i aktiviteter med elever i årskurs F-6 innan skolan startar och efter att skoldagen slutat. Under skoldagen är du med i klassrummet och stöttar ordinarie lärare.
Nu har du chansen att säkra upp ditt jobb till hösten 2026!
Vi söker dig som vill arbeta på våra grundskolor i Härryda kommun under höstterminen. Som person är du ansvarsfull , engagerad, lugn och empatisk med ett genuint intresse att arbeta med barn/ungdomar. Du är även trygg i dig själv och kan ta kommandot i klassrummet samt skapa en god undervisningsmiljö. Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
För att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan:
Mycket goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt
Goda datorkunskaper
Utdrag från polisens belastningsregister som heter Kontroll av egna uppgifter och Utdrag för arbete i skola eller förskola
Gymnasieexamen
Kan arbeta minst 4-5 dagar i veckan (mån-fre)
Meriterande
Kan arbeta i alla områden: Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda
Relevant arbetslivserfarenhet
Relevant utbildning för yrket
Några års arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att handleda/undervisa grupper
B körkort
Vi lägger stor vikt vid bemötande och personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Belastningsregister beställer du på polisens hemsida. Blir du kallad på intervju ska du ha med dig två belastningsregister, Kontroll av egna uppgifter, i oöppnat kuvert och visa upp Utdrag för arbete inom skola eller förskola.
Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska. Vårt behov varierar och utifrån aktuellt behov kallar vi till intervju.
Rekryteringsprocessen sker löpande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312507". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Metallvägen 4 (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härryda kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryterare
Marie Holbek marie.holbek@harryda.se 0317248669 Jobbnummer
9954655