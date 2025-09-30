Timvikarier sökes till Grundskola hösten 2025 - Härryda kommun
Härryda kommun, Bemanningsenheten / Grundskollärarjobb / Härryda Visa alla grundskollärarjobb i Härryda
2025-09-30
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun, Bemanningsenheten i Härryda
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen?
Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Skolans första lektion börjar runt kl 8.00, vilket kräver att man behöver kunna vara tillgänglig från ca 7:30.
I Härryda kommuns skolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Lärandet ska präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barn och unga. Omsorg och lärande ska bilda en helhet och skolan ska ta hand om eleven på bästa tänkbara sätt. I Härryda kommun finns det 18 kommunala grundskolor från Mölnlycke i väst till Rävlanda i öst.
Som lärarvikarie ersätter du ordinarie personal vilket innebär att du ska kunna bedriva undervisning för en hel klass, antingen i olika ämnen (årskurs F-6) eller i särskilda ämnen (årskurs 7-9). Som lärare i fritidshem deltar du i aktiviteter med elever i årskurs F-6 innan skolan startar och efter att skoldagen slutat. Under skoldagen är du med i klassrummet och stöttar ordinarie lärare.Kvalifikationer
Nu har du chansen att säkra upp ditt jobb i höst!
Vi söker dig som vill arbeta på våra grundskolor i Härryda kommun under hösten med start efter sommaren. Som person är du ansvarsfull , engagerad, lugn och empatisk med ett genuint intresse att arbeta med barn/ungdomar. Du är även trygg i dig själv och kan ta kommandot i klassrummet samt skapa en god undervisningsmiljö. Kvalifikationer
För att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan:
* Mycket goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt
* Goda datorkunskaper
* Utdrag från polisens belastningsregister som heter Kontroll av egna uppgifter
* Gymnasieexamen
* Kan arbeta minst 3 dagar i veckan (mån-fre)
Arbetet kräver att du är minst 18 år då det innebär stort ansvarstagande samt kan vara såväl fysiskt som psykiskt tungt (AFS2012:3 §4).
Meriterande
* Kan arbeta i alla områden: Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda
* Relevant arbetslivserfarenhet
* Relevant utbildning för yrket
* Några års arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av att handleda/undervisa grupper
* B körkort
Vi lägger stor vikt vid bemötande och personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Belastningsregister beställer du på polisens hemsida. Blir du kallad på intervju ska du ha med dig belastningsregister, kontroll av egna uppgifter, i oöppnat kuvert.
Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska. Vårt behov varierar och utifrån aktuellt behov kallar vi till intervju.
Rekryteringsprocessen sker löpande. Vi kommer börja kontakta sökande vecka 24.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Behöver du teknisk hjälp med att söka tjänsten i rekryteringssystemet? Kontakta Visma Recruit kundservice på tel: 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C256582". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Arbetsplats
Härryda kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Enhetschef Bemanningsenheten
Cecilia Lauri cecilia.lauri@harryda.se 031-724 82 65 Jobbnummer
9533485