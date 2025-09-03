Timvikarier sökes till förskola och skola! Gör skillnad varje dag.
Är du en engagerad och ansvarsfull person som vill arbeta med barn och unga? Vi söker nu fler timvikarier till förskolor och skolor i Bodens kommun.
I förskolan möter du barn som är mellan 1 och 6 år. Du arbetar tillsammans med förskollärare, barnskötare och specialpedagoger och skapar en inspirerande och trygg miljö för barnens lärande och utveckling.
I grundskolan, förskoleklass upp till årskurs 9, kommer du att arbeta med elever i åldrarna 6-16 år och ta ansvar för att leda och genomföra lektioner på egen hand, vilket kräver både flexibilitet och professionalitet. Du kommer att vara en viktig del av ett team bestående av lärare, fritidspedagoger, förskollärare och specialpedagoger för att säkerställa en inkluderande och stimulerande lärandemiljö för eleverna.
Uppdraget innebär att du kommer bli anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult i Boden kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem. Arbetstiderna är förlagda vardagar, dagtid.
DETTA SÖKER VI
• Dig som vill arbeta extra
• Läser på universitet mot förskollärare/grundskollärare eller annan universitetsutbildning
• Pensionär
• En ansvarstagande person med ett intresse av barn och ungdomars utveckling
Möjlighet till heltidsarbete finns.
Som vikarie spelar du en viktig roll i att skapa trygghet och glädje i barns och elevers dag. Det är viktigt att ha en god samarbetsförmåga och vara en god förebild till barnen och eleverna.
Arbetet ställer krav på att du som person trivs att arbeta på olika arbetsplatser och har lätt för att anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt. Man ska ha goda kunskaper i Svenska språket.
Har du körkort och tillgång till egen bil ses detta som positivt då en del enheter ligger utanför centrala Boden, men är ej ett krav.
Tidigare erfarenhet från förskola eller pedagogisk utbildning är meriterande men inget krav.
Låter det intressant? Sök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om detta på Polisens hemsida genom länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
OM FÖRETAGET
