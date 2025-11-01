Timvikarier sökes till förskola och skola - Gör skillnad varje dag!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Barnskötarjobb / Luleå
2025-11-01
Är du en engagerad och ansvarsfull person som vill arbeta med barn och unga? Vi söker nu fler timvikarier till förskolor och skolor i Luleå kommun. Som vikarie är du en viktig resurs som bidrar med trygghet, lärande och glädje - varje dag!
I förskolan kommer du att möta barn från cirka 1 år till de börjar i förskoleklass. Tillsammans med förskollärare, barnskötare och specialpedagoger skapar du en inspirerande och trygg miljö för barnens lärande och utveckling.
I grundskolan, F-9, kommer du att arbeta med elever i åldrarna 6-16 år och ta ansvar för att leda och genomföra lektioner på egen hand, vilket kräver både flexibilitet och professionalitet. Du kommer att vara en viktig del av ett team bestående av lärare, fritidspedagoger, förskollärare och specialpedagoger för att säkerställa en inkluderande och stimulerande lärandemiljö för eleverna.
Uppdraget innebär att du kommer bli anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult i Luleå kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem. Arbetstiderna är förlagda till vardagar, dagtid. Vi söker nu vikarier för heltids- eller extraarbete för att bemanna korttidsbehoven inom förskola och grundskola i Luleå kommun
DETTA SÖKER VI
• Dig som vill arbeta extra
• Läser på universitet mot förskollärare/grundskollärare eller annan universitetsutbildning
• Pensionär
• En ansvarstagande person med ett intresse av barn och ungdomars utveckling
Som vikarie spelar du en viktig roll i att skapa trygghet och glädje i barns och elevers dag. Det är viktigt att ha en god samarbetsförmåga och vara en god förebild till barnen och eleverna.
Arbetet ställer krav på att du som person trivs att arbeta på olika arbetsplatser och har lätt för att anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt. Man ska ha goda kunskaper i Svenska språket.
Har du körkort och tillgång till egen bil ses detta som positivt då en del enheter ligger utanför centrala Luleå, men är ej ett krav.
Tidigare erfarenhet från förskola eller pedagogisk utbildning är meriterande men inget krav.
Låter detta intressant? Sök redan idag då vi genomför intervjuer löpande.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryterare sandra.forsling@studentconsulting.com
eller kundansvarig madeleine.forsback@studentconsulting.com Så ansöker du
