Timvikarier sökes till Förskola hösten 2025 - Härryda kommun
2025-10-02
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från förskolan tidigt på morgonen?
Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Du får möjlighet att arbeta på flera av våra förskolor under kortare eller längre uppdrag.
Att arbeta i en barngrupp innebär att du alltid behöver ha barnens bästa i fokus. Du kommer att vara en hjälpande hand och dela på arbetsuppgifterna som finns på en förskola. I förskolan arbetar både utbildade och outbildade barnskötare, förskollärare och pedagoger.
Förskola vänder sig till barn från ett års ålder tills att de börjar i skolan. Här läggs en grund för barns lärande och utveckling. I kommunen finns 28 kommunala förskolor och familjedaghemKvalifikationer
Nu har du chansen att säkra upp ditt jobb för hösten 2025!
Vi söker dig som vill börja arbeta på våra förskolor i Härryda kommun under höstterminen med start efter sommaren. Du ska kunna ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från oss tidigt på morgonen. Som person är du empatisk, engagerad, lugn och ansvarsfull med ett genuint intresse att arbeta med barn.Kvalifikationer
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt
• Goda datorkunskaper
• Utdrag från polisens belastningsregister som heter "Kontroll av egna uppgifter"
• Gymnasieexamen
• Kan arbeta minst 3 dagar i veckan måndag-fredag
Meriterande är:
• Relevant arbetslivserfarenhet
• Relevant utbildning för yrket
• Några års arbetslivserfarenhet
• B körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och bemötande.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Belastningsregister beställer du på polisens hemsida. Blir du kallad på intervju ska du ha med dig belastningsregister, kontroll av egna uppgifter, i oöppnat kuvert.
Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.
Vårt behov varierar och utifrån aktuellt behov kallar vi till intervju. Intervjuer sker löpande under annonsens ansökningstid.
ÖVRIGT
För att kunna söka våra fasta tjänster har vi krav på utbildning.
För att bli anställd som förskollärare, krävs legitimation och studier på högskola eller universitet. För att bli anställd som barnskötare, krävs barnskötarutbildning på gymnasienivå eller motsvarade.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Behöver du teknisk hjälp med att söka tjänsten i rekryteringssystemet? Kontakta Visma Recruit kundservice på tel: 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
