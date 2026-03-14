Timvikarier sökes till Anpassad grundskola hösten 2026 - Härryda Kommun

Timvikarier sökes till Anpassad grundskola hösten 2026
2026-03-14
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen?
Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Skolans första lektion börjar runt kl 8.00, vilket kräver att man behöver kunna vara tillgänglig från ca 7:30.
Anpassad grundskola är en egen skolform för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men bygger på läroplanen för anpassad grundskola. Eleverna får sin undervisning i mindre klasser på någon av våra fyra skolor eller som integrerade i en grundskoleklass. I Härryda kommun finns det fyra anpassade grundskolor, två i Mölnlycke och två i Landvetter.
Anpassad grundskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Viktigt att arbeta med ett lågaffektivt bemötande.
Vi söker dig som vill arbeta på anpassad grundskola i Härryda kommun nu till hösten 2026. Som person är du empatisk, engagerad, lugn och ansvarsfull med ett genuint intresse att arbeta med barn. Du är även flexibel och kan inspirera och engagera elever.Publiceringsdatum2026-03-14Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt
• Goda datakunskaper
• Utdrag från polisens belastningsregister som heter kontroll av egna uppgifter
• Gymnasieexamen
• Kan arbeta minst 4-5 dagar i veckan mån-fre
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning
• Har arbetat med lågaffektivt bemötande
• Relevant utbildning för yrket
• Relevant erfarenhet av yrket
• Några års arbetslivserfarenhet
Vi lägger stor vikt vid bemötande och personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Belastningsregister beställer du på polisens hemsida. Blir du kallad på intervju ska du ha med dig belastningsregister, kontroll av egna uppgifter, i oöppnat kuvert.
Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska. Vårt behov varierar och utifrån aktuellt behov kallar vi till intervju. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312552". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Arbetsplats
Härryda kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Enhetschef Bemanningsenheten
Cecilia Lauri cecilia.lauri@harryda.se Jobbnummer
9797917