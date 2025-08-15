Timvikarier sökes till Äldreomsorgen samt LSS/Personlig Assistans
2025-08-15
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Bemanningsenheten är en stödverksamhet som bemannar vid frånvaro utifrån de beställningar som inkommer från kommunens olika verksamheter. Vi är en central väg in till Laholms kommun för sökande personer som vill arbeta som vikarie inom nedanstående verksamheter. Till verksamheterna erbjuder vi spetskompetens inom bemanning och i rekryteringsprocessen. Vi är ett team som arbetar tillsammans för att ha en god service i mötet med vikarier och verksamheter.Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning
Vi söker just nu timvikarier som kan jobba inom Äldreomsorgen (Hemtjänst och Särskilt Boende), på Gruppbostad/Boendestöd/Daglig Verksamhet (LSS) och inom Personlig Assistans.
Som timanställd vikarie är det önskvärt att du är flexibel gällande dina arbetstider (arbetet kan innebära arbete kvällar/helger samt nattarbete).Dina arbetsuppgifter
I arbetet som vikarie inom vård och omsorg, behöver man utgår från den enskilde personen och hennes/hans möjlighet till delaktighet i sin personliga omvårdnad och sitt sociala innehåll. Som vikarie kommer du att arbeta med grundläggande vård och omsorg utifrån ett respektfullt och kommunikativt förhållningssätt, med tonvikt på värdighet och välbefinnande för personen man hjälper.
Det ingår i arbetet att utföra delegerade HSL-Uppgifter såsom Medicindelegering. Kvalifikationer
Du som söker får gärna vara utbildad eller studera pågående till undersköterska eller vårdbiträde, gärna med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Du ska ha förmåga att med engagemang utföra beviljade insatser utifrån ett gott och professionellt bemötande. Du ska kunna ha en delegering för medicin efter utbildning.
Uppdraget kräver att du är initiativrik och lyhörd inför personers önskemål, är pålitlig och har en naturlig respekt för den personliga integriteten. Du ska kunna arbeta såväl i grupp som ensam. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du ska kunna behärska svenska språket i både tal o skrift. Anställningsvillkor
Körkortskrav för hemtjänst/Boendestöd.
Tillträde enligt överenskommelse
Intervjuer kommer ske i grupp och kallelser kommer efter v 35.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
