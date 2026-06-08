Timvikarier sökes inom personlig assistans i Eslövs kommun
Eslövs Kommun, Vård och Omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2026-06-08
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er).
Vill du vara med och göra skillnad i brukares vardag? Som personlig assistent kommer du hjälpa den enskilde i vardagen utifrån dennes behov och önskemål. Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom personlig assistans och där varje dag bjuder på nya utmaningar.
Ditt uppdrag
Som personlig assistent kommer du hjälpa brukare i deras vardagliga liv. Det innebär att du fungerar som brukarens förlängda arm och hjälper till med exempelvis:
Personlig hygien och av-, och påklädning.
Stöttning vid socialt samspel och andra saker som är primära för att deras vardag ska fungera.
I arbetet ingår viss dokumentation.
Våra tre värdeord: engagemang, nyskapande och allas lika värde fungerar som riktlinjer i vårt dagliga arbete.
Som vikarie täcker du upp vid ordinarie personals frånvaro eller vid kortare semestervikariat, vilket innebär att du kommer arbeta hos flera olika brukare.
Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda på dag, kväll, sovande jour, vaken natt och helg.
Rökning och husdjur förekommer hos en del av våra brukare.
Din erfarenhet
För att bli aktuell för en anställning hos oss krävs:
Fyllt 18 år.
Att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Meriterande är:
Tidigare erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller arbete med personer som har funktionsnedsättning.
Tillgång till bil eftersom några av brukarna bor utanför Eslöv.
Har erfarenhet av personer med utmanande beteende.
Är det här du?
Som person ser vi att du är flexibel och uppmärksam på brukarnas behov. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och har en positiv människosyn. Målet för oss är att brukaren ska känna trygghet i sin vardag och få det stöd och hjälp de behöver.
Vi ser därför vikten av att du är engagerad, trygg i dig själv, noggrann i utförandet av dina arbetssysslor och kan ta egna initiativ.
Vidare har du bra samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt och gott bemötande.
Andra viktiga egenskaper är att du är ansvarsfull då du ofta arbetar ensam och kan tvingas fatta självständiga beslut i varierande situationer.
Vi erbjuder
För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Vi eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner.
Om arbetsplatsen
Inom personlig assistans ger vi insatser till personer med omfattande funktionsnedsättningar. Vi stöttar den enskilde med sina grundläggande behov för att denne ska klara vardagen. Publiceringsdatum2026-06-08Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Eslövs kommun begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar av medarbetare som ska arbeta i brukares hem.
Belastningsregistret du ska beställa är: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, och finns på polisen.se under deras e-tjänst. Vi rekommenderar att du väljer att få utdraget skickat till din digitala brevlåda för snabbare hantering.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330088 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Eslövs kommun (visa karta
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241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Enhetschef
Pernilla Blixt pernilla.blixt@eslov.se 0413-62460 Jobbnummer
9951343