Timvikarier, Sjuksköterskor till natttjänst
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-09-01
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Är du legitimerad sjuksköterska som söker ett meningsfullt och varierande arbete? Vill du vara med och bidra till att ge bästa möjliga vård till våra patienter på natten? Vad roligt! Då har vi jobbet för dig. Vi söker ett flertal duktiga sjukskötekollegor till oss. Tillsammans gör vi Gävle bättre.
Kontor Hälso- och sjukvård är i behov av ett antal nattarbetande sjuksköterskor som täcker upp när ordinarie personal är på semester eller vid sjukdom inom våra verksamheter inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, LSS och Socialpsykiatri.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande. Du arbetar både med planerade och akuta hälso- och sjukvårdsuppgifter. Dina arbetsuppgifter innebär att göra bedömningar av patienters tillstånd, provtagningar, infusioner, omläggningar samt vård vid livets slut.
Rond sker på listad hälsocentral tillsammans med ansvarig läkare. I din roll som sjuksköterska arbetar du både självständigt och i team. Du kommer att handleda och motivera omvårdnadsinsatser till omvårdnadspersonal samt att delegera vissa arbetsuppgifter. Tillsammans samverkar och kompletterar ni varandra för ett gemensamt lärande och beslutsfattande. Du dokumenterar i Treserva, planering sker i TES. Lifecare används som kommunikation mellan vårdgivare.
Du kommunicerar både med interna och externa kontakter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Vi arbetar med en helhetssyn kring patienten för att ge bästa möjliga vård, där har du din styrka. Som sjuksköterska vill vi att du är med och bidrar till att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Du bidrar till att hög kvalité efterlevs och arbetar med att identifiera, leda, utvärdera och dokumentera systematiskt förändringsarbete.
Tjänsten är förlagd till natten. Vi kommer ha löpande intervjuer under ansökningstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har B-Körkort samt körvana av bil. Har du erfarenhet av yrket är det meriterande.
I ditt uppdrag som sjuksköterska behöver du se vad som behöver prioriteras. Du är effektiv och använder resurserna på bästa sätt för att nå goda resultat. Vi ser gärna att du tar egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Du har förmågan att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete vilket ställer krav på att du är flexibel och snabbt kan ställa om och ta beslut utifrån patientens och verksamhetens behov. Du bedriver arbete på ett patientsäkert sätt och tar initiativ och ansvar för dina arbetsuppgifter.
Då du är länken till anhöriga och annan omvårdnadspersonal är du duktig på att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Det är lätt för dig att anpassa dig och vara flexibel i olika situationer och du har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar och har ett bra bemötande.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275324". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Kontakt
HR-konsult med rekrytering
Helena Wiksell helena.wiksell@gavle.se 026-17 91 49 Jobbnummer
9486400