Timvikarier/semestervikarier till Öregården och Örträsk hemtjänst
Lycksele kommun / Undersköterskejobb / Lycksele Visa alla undersköterskejobb i Lycksele
2026-02-04
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi timvikarier och semestervikarier till äldreboendet Öregården och Örträsk hemtjänst.
Vi jobbar med människor som behöver stöd, vård och omsorg på Öregårdens äldreboende och i Örträsk hemtjänst. Vårt arbete är att göra skillnad för både dem som bor i vårt äldreboende, och i den enskildes hem, så att deras livskvalitet blir så bra som möjligt. Vi söker dig som kan vikariera hos oss vid ordinarie personals frånvaro, samt dig som vill arbeta hos oss under sommaren i större omfattning - eller både och.
Dina arbetsuppgifter är att utföra omsorgs- och omvårdnadsinsatser på vårt äldreboende och i den enskildes hem. Det innebär att hjälpa personer med personlig hygien, lättare matlagning, servering av mat, städ, tvätt, aktiviteter, utevistelser med mera. Arbetet innebär dag-, kväll-, natt- och helgtjänstgöring.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som har fyllt 18 år. Vi ser det som meriterande om du har en utbildning inom vård- och omsorg eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, men det viktigaste för oss är att du har intresse och engagemang av att arbeta med människor och vill stötta dem i deras vardag. Det är en fördel om du har körkort B då vi även utför hemtjänstinsatser med bil.
För oss är det viktigt att du har empatisk förmåga och är lyhörd för den enskildes behov. Du är dagligen i kontakt med många människor så som brukare, anhöriga och personal, vilket ställer krav på ett gott bemötande och god samarbetsförmåga, samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt. Att arbeta med människor innebär en spännande och föränderlig vardag, och därför söker vi dig som har förmåga att ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att dina värderingar och handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:www.lycksele.se/levailycksele
Vi har även i år arbetat med löner och förutsättningar till våra sommarvikarier, då ni är viktiga för oss! Det innebär att vi kommer att betala högre löner än det centrala avtalet under sommarmånaderna.
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Timanställning och semestervikariat juni - augusti.
Omfattning: Timanställning och överenskommen sysselsättningsgrad upp till 100% under semestervikariat.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen. Vi följer dock Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta och kan därför ställa krav på en viss minimiålder beroende på typ av tjänst.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos Öregårdens äldreboende och Örträsk hemtjänst? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1277, senast 2026-04-30. Urval och intervjuer sker löpande, tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Ersättning
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
