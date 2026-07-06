Timvikarier och sommarvikarier sökes till kvinna i Härnösand
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härnösand Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härnösand
2026-07-06
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På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Härnösand. Just nu söker vi timvikarier vid behov samt sommarvikarier.
Du arbetar vardagar samt ungefär varannan helg enligt följande tider:
Kl. 07.00-12.00
Kl. 09.00-17.00
Kl. 17.00-23.00
Kl 17.00-07.00 (jourtid 23.00-07.00)
Tillträde sker enligt överenskommelse, vi ser gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 67-årsåldern. Hon tycker om att ta sig ut på små dagliga aktiviteter bland annat att besöka Erikshjälpen, handla och ta promenader. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har MS.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vi dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor.
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Förflyttningar
Kunden använder sig av lyfthjälpmedel, rullstol, el-rullstol och duschstol
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Det viktigaste är att din och kundens personkemi matchar.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Du är rökfri
Sysselsättningsgrad: Timvikarier vid behov och sommarvikarier.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7117953-2086532". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://rehabassistans.teamtailor.com
Brunnshusgatan 19 (visa karta
)
871 32 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Rehabassistans Jobbnummer
9993104