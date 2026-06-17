Timvikarier & sommarvikarier sökes till kunder i Rejmyre och Finspång
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Finspång Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Finspång
2026-06-17
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu personliga assistenter för ett kombinerat uppdrag hos två av våra kunder – en i Rejmyre och en i Finspång. Vi erbjuder både timvikariat samt sommarvikariat. Har du möjlighet att arbeta hos båda kunderna ser vi positivt på detta. Vid sommarvikariat kommer du överens med uppdragschefen om omfattning samt schemarad.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDERNA
I Rejmyre stödjer du en man i 80-årsåldern med att skapa struktur och trygghet i vardagen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat hjälp med dagliga rutiner, personlig hygien, av- och påklädning, förflyttningar samt hushållssysslor. Kunden har ett stort intresse för teknik och musik. Arbetstiden är förlagd kl. 08.00–17.00, måndag till lördag.
Hos vår kund i Finspång arbetar du med en kvinna i 70-årsåldern som kommunicerar självständigt men behöver stöd i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna inkluderar personlig omvårdnad, förflyttningar, hushållsarbete samt att följa med på ärenden. Hon uppskattar bland annat shopping och träning. Arbetstiden är förlagd kl. 08.00–17.00, måndag till fredag.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och flexibel. Vi värdesätter egenskaper som empati och förmåga att förstå och anpassa dig till kundernas behov. Denna tjänst är perfekt för dig som vill göra skillnad i andras liv och bidra till att göra vardagen enklare och mer meningsfull för någon annan. Våra kunder önskar kvinnliga assistenter och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
KRAV
B-körkort och tillgång till bil
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Sysselsättningsgrad: Timvikariat och sommarvikariat
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7692067-2056990". Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Glasbruksvägen 32 (visa karta
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612 71 REJMYRE Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9967435