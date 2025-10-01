Timvikarier inom vård och omsorg till Ale kommun!
2025-10-01
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Bemanningsplaneringen förser verksamheterna inom socialförvaltningen med timvikarier.
Vikarierna arbetar inom hemtjänst, äldreboende och funktionsstöd i hela Ale kommun. Tillsammans med andra medarbetare skapar du goda förutsättningar för våra medborgare som är i behov av stöd.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker fler timvikarier inom hemtjänst, äldreboende eller funktionsstöd som vill vara med och bidra till en bättre vardag för våra omsorgstagare!
Som timvikarie lägger du din tillgängliga tid i Time Care Pool som är ett vikariehanteringssystem. I systemet lägger du tillgänglighet när du kan arbeta och utefter din tillgängliga tid blir du förfrågad på arbetspass vid korttidsfrånvaro i verksamheterna.
Arbetsplatserna har varierande arbetstider och du tjänstgör på dagtid, kvällstid och nattetid på vardagar och helger. Arbetar du nattetid, innebär det antingen sovande jour eller vaken natt.
I dina arbetsuppgifter som timvikarie ingår det bland annat:
- Personlig omsorg
- Dokumentation
- Utföra insatser utifrån delegation från sjuksköterska, exempelvis ge mediciner
- Förflyttningar
- Ge stöd vid måltider
- Serviceinsatser såsom tvätt, städ och inköp
- Att följa med på aktiviteter och bidra till en god miljö för omsorgstagarna
Arbetsuppgifterna varierar och det kan förekomma en del ensamarbete och det är därför viktigt att du känner dig trygg i din arbetsroll!
Som timvikarie får du en gedigen introduktion och utbildningar anpassade efter arbetet!
Filmer från verksamheterna:
Äldreboende:
Vi har äldreboenden i Surte, Nödinge, Alafors, Älvängen och Skepplanda.
Funktionsstöd:
Inom funktionsstöd arbetar du som timvikarie på LSS-boende, korttidsverksamhet för barn och unga, daglig verksamhet, serviceboende, gruppboende eller inom personlig assistans.
Hemtjänst:
I hemtjänsten är det krav på körkort i alla verksamheter förutom en, där cyklar eller går du hem till omsorgstagarna. Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att ge service och arbeta med människor!
Det är viktigt att du är ansvarsfull som person och har en stor personlig mognad. Det är viktigt att du även har en god samarbetsförmåga där du tillsammans med dina kollegor skapar en god miljö för omsorgstagarna!
Med entusiasm och glädje ska du brinna för att hjälpa människor som är i extra behov av stöd!
För att kunna arbeta hos oss krävs det att;
- Du har fyllt 18 år.
- Du ska kunna kommunicera och dokumentera på god svenska.
- För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området är det krav på arbetstillstånd. Detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd.
Meriterande:
- Det meriterande om du har en godkänd eller pågående utbildning från omvårdnadsprogrammet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Det är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
- Det är meriterande om du har B-körkort, då vissa verksamheter kräver det i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Är du vår nästa timvikarie? Ansök redan idag! Övrig information
Hur ser rekryteringsprocessen ut?
När vi gått igenom ansökningarna gör vi ett urval där vi väljer ut vilka som får komma på intervju. Vid kontakt mejlar vi från Varbi, så dubbelkolla din mejl och sök på Varbi för att inte missa meddelanden. Vi har alltid teamsintervjuer. Innan intervjun får du information samt tillgång till vår rekryteringsportal där du fyller i steg för steg. Senare under intervjun får du mer information.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen sker följande;
- Rekryteringsportalen måste vara korrekt ifylld och inskickad
- Teamsintervju
- Kandidaten ska göra språktest eller uppvisa godkända betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
- Digital referenstagning (senaste chef och en kollega)
- Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Har du ytterligare funderingar kan du alltid ställa frågor under rekryteringsprocessens gång!
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering.
Ersättning
Timlön
