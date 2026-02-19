Timvikarier inom hemkunskap sökes till grundskolor på Lidingö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grundskollärarjobb / Lidingö
2026-02-19
Vi söker dig som vill engagera, inspirera och forma framtiden - bli timvikarie inom bild inom grundskolan!
Vi på StudentConsulting söker nu både behöriga och obehöriga lärare för grundskolor 1-9 på Lidingö. Vi får in behov för alla åldrar och har möjlighet att anpassa dina pass utifrån vad du är bekväm med och har erfarenhet av.
Vi söker sig som studerar eller har ett annat arbete på minst 50% och vill arbeta extra inom skola i kommunen. Anställningsformen är flexibel och ger dig chansen att arbeta på flera olika grundskolor som timvikarie.
Som timvikarie i grundskola kommer du bland annat att:
Stödja elever i deras lärande och sociala utveckling.
Hålla i undervisning enligt planering eller stödja ordinarie lärare.
Skapa en trygg och motiverande miljö där eleverna känner sig sedda och uppmuntrade.
Hjälpa till med konflikthantering och relationsbyggande.
Stödja elever med särskilda behov om det behövs.
Tjänsten innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting, men kommer att arbeta på olika grundskolor på Lidingö. Vi söker dig som kan arbeta minst två dagar i veckan. Arbetstiderna är förlagda på vardagar under dagtid.
Vi erbjuder dig ett roligt, utvecklande och inspirerande arbete och eftersöker personer som är intresserad av att arbeta extra inom verksamheten.
DETTA SÖKER VI
Du innehar grundskollärarexamen respektive gymnasielärarexamen enligt Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare.
ELLER
har dokumentarad erfarenhet från att arbeta inom grundskola tidigare, minst 160 timmar. Om du inte har behörighet som lärare inom hemkunskap så ser vi givetvis att du känner dig bekväm att undervisa i ämnet utifrån din erfarenhet.
Vi ser gärna att du också:
Är flexibel och kan snabbt ta dig runt i Stockholmsområdet (körkort och tillgång till bil är meriterande).
Har ett genuint intresse för pedagogiskt arbete och barns utveckling.
Är lugn, stabil och empatisk i mötet med elever och kollegor.
Har lätt för att bygga relationer och inger förtroende.
Kommunicerar tydligt och har god samarbetsförmåga.
För att vara aktuell för rollen kräver vi:
Att du har möjlighet att inkomma med 2 st referenser under rekryteringsprocessens gång.
Examensbevis från din utbildning eller registreringsintyg från pågående studier.
Ett aktuellt och godkänt utdrag från polisens belastningsregister - beställ det redan nu via länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande!
Observera att man gärna får kombinera undervisningen i hemkunskap med andra ämnen om man har behörighet/erfarenhet av dem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Läroverksvägen 17 (visa karta
)
181 42 LIDINGÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg cecilia.ekberg@studentconsulting.com Jobbnummer
9753179