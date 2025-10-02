Timvikarier inom förskola och skola till Bemanningsenheten
Bollebygds kommun / Barnskötarjobb / Bollebygd Visa alla barnskötarjobb i Bollebygd
2025-10-02
, Härryda
, Lerum
, Borås
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollebygds kommun i Bollebygd
Unga, expansiva Bollebygd är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. I kommunen är vi cirka 650 medarbetare och vi har några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god vård och omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
I Bollebygd bor knappt 10 000 invånare. Endast 30 minuter från Göteborg, Borås och Alingsås ligger Bollebygd geografiskt bra till. Kommunen har ett rikt friluftsliv med skidbacke, vackra vandringsleder och golfbana i herrgårdsmiljö. Bollebygd har välutvecklade verksamheter med bra kvalitet och ett rikt näringsliv med över 1000 företagare. Läs gärna mer på bollebygd.se
Nu söker vi på Bemanningsenheten fler timvikarier till förskolorna, grundskolorna samt Bollebygds anpassade grundskola i Bollebygd! Vi har förskolor i både Bollebygd, Olsfors och Töllsjö.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Här får du möjlighet att möta många människor, uppleva flera olika arbetsplatser, knyta kontakter samt skaffa dig värdefulla erfarenheter och referenser för framtida arbete.
Du får möjlighet att arbeta på flera av våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskola under kortare eller längre uppdrag.
Vi använder oss av TimeCare Pool där man lägger in när man kan jobba vi vår Bemanningsenhet. Vi ser gärna att du kan ställa upp med kort varsel när vi ringer, även om du får ett samtal från oss tidigt på morgonen.
Arbetsuppgifterna på den anpassade grundskolan kan variera beroende av enskilda elever och gruppens behov. Du kommer att arbeta på både grupp- och individnivå med arbetsuppgifter som gynnar elevernas utveckling under hela skoldagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse av att arbeta med barn, tar ansvar, har stor social kompetens och god samarbetsförmåga.
Meriterande är om du har utbildning inom barn och unga eller har erfarenhet av att ha arbetat med barn och unga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
För dig som söker en tjänst som innebär arbete med barn kommer du innan anställning att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
För arbete inom Bemanningsenheten där arbete med barn och unga kan förekomma vill vi att du visar upp ett giltigt/godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget är en del av de bakgrundskontroller som kan göras vid eventuell anställning.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 60". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bollebygds kommun
(org.nr 212000-2973), https://www.bollebygd.se/naringslivocharbete/vikarieikommunen.4.2f8a60d8172708cbd5b22791.html Kontakt
Bemanningsplanerare
Jennie Parder jennie.parder@bollebygd.se 0734 64 74 32 Jobbnummer
9537202