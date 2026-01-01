Timvikarier Hemtjänst, Funktionsstöd och äldreboende - Härryda kommun
2026-01-01
Om arbetsplatsen
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!Publiceringsdatum2026-01-01Dina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt. Få värdefull erfarenhet inför framtiden.Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid.Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem som du kommer att utbildas i.Boende för äldrePå våra äldreboenden möter du människor i behov av vård och omsorg. Arbetsuppgifter som utförs är daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt, vissa hälso- och sjukvårdsinsatser och mycket mer. Du kommer också ha kontakt med anhöriga och medverka vid social dokumentation.HemtjänstArbetar du inom hemtjänsten möter du människor i sina hem. Här kommer du hjälpa brukarna med personlig omsorg såsom hygien, måltider, sociala aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök och vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete kan även vardagliga sysslor som att städa, tvätta och handla ingå.Boende funktionsstödVåra brukare är personer i olika åldrar och de du hjälper har varierande funktionsnedsättning och behöver olika mycket hjälp och stöttning i vardagen. I arbetet ingår kontakter med anhöriga, gode män, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och skolor. Vanligtvis ingår också praktiska uppgifter som t.ex. matlagning och hushållsarbete. Arbetet kan ibland vara både utmanande och fysiskt krävande vilket kräver att du är trygg i dig själv.Personlig assistansSom personlig assistent är du ett mänskligt stöd till brukaren och ska skapa möjligheter för personen att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De du hjälper har varierande funktionsnedsättning och behöver olika mycket hjälp och stöttning i vardagen. Du kommer bland annat att medverka på fritidsaktiviteter, besök i affärer, vid måltider, med påklädning och personlig hygien. I uppdraget ingår även praktiska arbetsuppgifter som förekommer i ett hem, så som matlagning och hushållsarbete. Arbetet kan ibland vara både utmanande och fysiskt krävande vilket kräver att du är trygg i dig själv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är du empatisk, engagerad, lugn och ansvarsfull med ett genuint intresse att arbeta med människor.KvalifikationerFör att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan:* Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt* Goda datakunskaper* Körkort (för hemtjänst och funktionsstöd)* Jobba 2 dagar i veckan* Utdrag från polisens belastningsregister som heter kontroll avegna uppgifterMeriterandeDet är meriterande om du:* Relevant utbildning för yrket* Relevant erfarenhet av yrket* Erfarenhet av aktuell målgrupp* Några års arbetslivserfarenhetVi lägger stor vikt vid bemötande och personlig lämplighet.Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen. Vårt behov varierar och utifrån aktuellt behov kallar vi till intervju. Intervjuer sker löpande under annonsens ansökningstid.För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Belastningsregister beställer du på polisens hemsida. Blir du kallad på intervju ska du ha med dig belastningsregistret som heter Kontroll av egna uppgifter. Ersättning
