Timvikarier förskola, fritidshem och skola i Funäsdalen och Bruksvallarna
Härjedalens kommun / Förskollärarjobb / Härjedalen
2025-08-15
eller i hela Sverige
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Som timvikarie erbjuds du ett omväxlande arbete i mötet med barn, elever, pedagoger och vårdnadshavare.
Ingen dag är den andra lik; vilket gör jobbet utmanande, utvecklande och roligt.
Bifoga ditt CV, referens och ett kort personligt brev. För att kvalitetssäkra rekryteringen ber vi dig skicka in ansökan digitalt.
För att arbeta i förskola, fritidshem och grundskola ska du visa upp giltigt utdrag ur belastningsregistret, tag med utdraget vid en intervju. Du kan nu beställa ditt utdrag via e-tjänster på polisens hemsida om du har giltigt Bank ID samt tillgång till digital brevlåda.
Publiceringsdatum2025-08-15

Dina arbetsuppgifter
• Du bidrar till att det dagliga pedagogiska arbetet fungerar väl för barn och elever.
• Du är där som en vuxen för att utmana och stötta barnen i deras utveckling och lärande.
Som lärarvikarie ansvarar du för undervisningen för en grupp elever vid ordinarie lärares frånvaro.
Vi använder systemet TimeCare Pool där du genom att styra din tillgänglighet bestämmer när och hur mycket du vill jobba.KvalifikationerKvalifikationer
• Du har fyllt 18 år.
• God förmåga i det svenska språket, i både tal och skrift.
Utbildning eller erfarenhet inom yrkesområdet är meriterande.Dina personliga egenskaper
• Du har lätt att samarbeta med olika pedagoger och har ett gott bemötande mot barn och vårdnadshavare.
• Du är en engagerad, handlingskraftig och har barn och elever i fokus.
• Du är positiv och lösningsfokuserad och har förmåga att skapa goda professionella relationer till barn, elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är lyhörd för olika behov som kan uppstå och har en positiv inställning till ditt arbete.
Vi värdesätter lyhördhet, ansvarstagande, flexibilitet, empatisk förmåga och social kompetens.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi erbjuder
Att arbeta som timvikarie är ett utvecklande och flexibelt arbete där du själv kan styra när och hur mycket du vill arbeta
Kontaktinformation
Rikard Mattsson, Enhetschef Resurscenter, 0680 - 163 02
Rekrytering, Bemanning- och rekryteringsplanerare, rekrytering@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
846 72 Funäsdalen Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb.
Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Mia Hurtig mia.hurtig@herjedalen.se 076 - 141 60 82 Jobbnummer
9459362