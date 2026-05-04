Timvikarier för sommaren till UngBo HVB samt socialpsykiatriskt boendestöd
Mariestads Kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Mariestad Visa alla behandlingsassistentjobb i Mariestad
2026-05-04
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads Kommun, Socialförvaltningen i Mariestad
Är du intresserad av att arbeta på HVB eller inom socialpsykiatriskt boendestöd?
För sommaren har vi endast 2 platser kvar för timanställning, perfekt för dig som vill kombinera jobb med annan sysselsättning. Perioden vi söker till är mellan vecka 26-33 och du kan starta introduktion relativt omgående.
Vill du förbättra vardagen både för ungdomar och för personer med psykisk ohälsa? Är du en stöttande person som samtidigt kan sätta gränser? Trivs du med att arbeta självständigt? Då kan du vara en av de timvikarier vi letar efter!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Ungbo
Ungbo HVB är en boendelösning i centrala Mariestad för pojkar och flickor mellan 13 - 20 år. Vi vänder oss till ungdomar vars hemmiljö, sociala problematik eller konflikter omöjliggör en fungerande vardag hemma. På vår enhet har vi fyra platser plus en stödlägenhet. Vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel.
Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi en individuell behandling på HVB-hemmet. Behandlingen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas där dina arbetsuppgifter handlar om att skapa en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.
Mobilt boendestöd, socialpsykiatrin
På boendestödet underlättar du vardagen hemma hos personer med psykisk ohälsa. Arbetsuppgifterna innebär att du ska arbeta utredande, stödjande och motiverande för att stärka den enskildes egna resurser till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Tillsammans med individen planerar och strukturerar du vardagen, fritid och sysselsättning. Ditt uppdrag blir att träna individen till att mer självständigt kunna utföra sina vardagssysslor. Du fungerar också som ett socialt stöd i kontakter med olika myndigheter och anhöriga.
För båda verksamheterna förekommer oregelbunden arbetstid. Vi arbetar både dagtid, kväll, helg, natt och sovande jour.Kvalifikationer
För att passa som sommarvikarie inom dessa verksamheter söker vi dig som har en relevant utbildning exempelvis socialpedagog, behandlingspedagog eller en annan beteendevetenskaplig utbildning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller andra personer som har behov av särskilt stöd. Har du vana att arbeta lågaffektivt inom socialt arbete är det meriterande.
Som person ser vi att du kan arbeta självständigt samtidigt som du också ska ha lätt för att samarbeta med andra kollegor, omsorgspersonal och sjuksköterskor med flera. Du bör vara trygg i dig själv som person och ha ett lugnt och stabilt förhållningssätt. Det är viktigt att du är lyhörd och kan möta individen där denne befinner sig och förstå de svårigheter som kan finnas. Du ska kunna fatta självständiga beslut och kunna lösa olika situationer utifrån varje individs förutsättningar och behov.
Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt då dokumentation är en del av arbetet.
Vi kommer att prioritera dig som vill arbeta på både Ungbo och boendestöd och som trivs att arbeta med såväl äldre som yngre målgrupper. Vi kommer också prioritera dig som kan arbeta på oregelbundna tider eftersom att vi tjänstgör både på dag, kväll, helg, natt och sovande jour.
B körkort krävs.
Vi hanterar ansökningar löpande vilket betyder att intervjuer kan ske innan sista ansökningsdatum. När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Under rekryteringsprocessen kommer vi ta referenser och innan erbjudande om sommarjobb vill vi se ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Arbetstid: Schema.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322890". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686), https://mariestad.se/omsorg-och-stod/jobba-pa-socialforvaltningen
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef, HVB
Jeanette Winther jeanette.winther@mariestad.se 0501-75 64 25 Jobbnummer
9888099