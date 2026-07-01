Timvikarier / Barnskötare till Ekhagens förskola i Lerum
Ekhagens förskola ekonomisk förening / Barnskötarjobb / Lerum Visa alla barnskötarjobb i Lerum
2026-07-01
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekhagens förskola ekonomisk förening i Lerum
Vi söker timvikarie/barnskötare som kan stötta verksamheten vid ordinarie personals frånvaro, exempelvis vid sjukdom.
Om verksamheten
Ekhagens förskola är ett mindre föräldrakooperativ i Lerum med cirka 30 barn fördelade på två avdelningar. Verksamheten präglas av små barngrupper, hög personaltäthet och ett nära samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare. Arbetet är Reggio Emilia-inspirerat där barnens nyfikenhet och utforskande står i centrum.
Om rollen
Som timvikarie ingår du i arbetslaget och deltar i den dagliga verksamheten utifrån aktuella behov. Du arbetar tillsammans med ordinarie personal och bidrar till att upprätthålla struktur, trygghet och kontinuitet i barngruppen.
Arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Medverkan i barngruppens aktiviteter och rutiner under dagen
Stöd till barn i lek, omsorg och lärande
Samarbete med kollegor för att säkerställa en trygg och fungerande verksamhet
Verksamheten är organiserad på två våningar i samma byggnad och arbete kan förekomma på båda avdelningarna.
Vi söker dig som
Har intresse för arbete med barn
Är trygg, ansvarstagande och flexibel
Har god samarbetsförmåga och kan komma in i arbetet med kort varsel
Erfarenhet av arbete i förskola eller med barn är meriterande, men inget krav.
Anställning
Timanställning vid behov.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida:https://ekhagensforskola.se/sök-jobb-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekhagens Förskola Ekonomisk Förening
, https://ekhagensforskola.se
Alingsåsvägen 4 (visa karta
)
443 35 LERUM Arbetsplats
Ekhagens förskola Jobbnummer
9988115