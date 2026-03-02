Timvikarie utbildad barnskötare till Handens förskolor
Haninge Kommun / Barnskötarjobb / Haninge Visa alla barnskötarjobb i Haninge
2026-03-02
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Ditt uppdrag
Vi söker timvikarier till Handens förskolor som vi kan ringa in vid behov.
Som timvikarie stödjer du ordinarie pedagoger i arbete med undervisning och utbildning i förskolan både inomhus och utomhus. Du ger stöd och har överblick över barns lekar samt ser till att plocka fram material till lek och utforskande. Du är med i rutiner/ vardagssituationer som måltider, vila, utvalda ute- och inneaktiviteter. Du håller i aktiviteter med en grupp barn utifrån anvisningar från ordinarie pedagoger.
Det här söker vi hos dig
Vi vill att du är kommunikativ, van att ta egna initiativ och har hög social kompetens. Du är engagerad, strukturerad och är ansvarstagande i ditt arbete. Du har lätt att samarbeta med andra samt att skapa relationer med barn och du är pedagogisk .
Dina kvalifikationer
- Gymnasieexamen eller motsvarande
- Behärskar god svenska i tal och skrift
Meriterande
- Barnskötarutbildning
- Tidigare arbete med barn
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/128". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Förskola, Handens förskoleområde, Tallen Kontakt
Charlotte Åslund +4686068308 Jobbnummer
9769928