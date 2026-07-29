Timvikarie till växel placerad i Härnösand sökes
Bemannia AB (Publ.) / Receptionistjobb / Härnösand Visa alla receptionistjobb i Härnösand
2026-07-29
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Vill du hoppa in och arbeta extra som vikarierande växeltelefonist när ordinarie personal är frånvarande? Då kan du vara den vi söker!
Om uppdraget Vi söker en växeltelefonist till vår kund i centrala Härnösand. Arbetstid är vanligtvis måndag-fredag mellan kl. 8:00-16:30.
Du kommer att arbeta extra vid behov som vikarie för att täcka upp vid ordinarie personals frånvaro till exempel sjukdom eller ledighet. Det är ett varierande behov, men vi ser att du ska ha möjlighet att arbeta i snitt cirka 2-3 dagar i veckan. Passen kommer ibland att bokas med kort framförhållning och därför ser vi gärna att du är morgonpigg. Under högtider och sommaren har vi ett större behov.
Innan uppdraget startar kommer vi utföra en registerkontrollPubliceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Inkommande samtal i växel
Ta emot handlingar/post och ev. besök i mindre reception
Koppla vidare samtal till rätt person
Löpande arbete med dator som arbetsverktyg
Kundbemötandet och lyhördhet för andra människor både över telefon och disk är en mycket viktig del i jobbet. Vi ser därför att du är lyhörd, pedagogisk och utåtriktad. Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet inom reception/växeltelefoni
God datorvana
Fullständig gymnasieexamen
Kommunicera obehindrat på svenska och engelska såväl i tal som skrift
Vara tillgänglig och hoppa in vid behov minst 2-3 dagar/vecka
Vad vi erbjuder dig: Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 20 augusti 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men för generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 08-122 00 450.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7167912-2120651". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Härnösand station (visa karta
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871 45 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
10014641