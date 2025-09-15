Timvikarie till växel placerad i Härnösand sökes
Bemannia AB (Publ.) / Kundservicejobb / Härnösand Visa alla kundservicejobb i Härnösand
2025-09-15
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Härnösand
, Sundsvall
, Örnsköldsvik
, Ljusdal
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Vill du hoppa in och arbeta extra som vikarierande växeltelefonist när ordinarie personal är frånvarande? Då kan du vara den vi söker. Om uppdraget Arbetet växeltelefonist kommer att utföras hos vår kund i centrala Härnösand. Arbetstid är vanligtvis måndag-fredag mellan kl. 8:00-16:30.
Du kommer att arbeta extra vid behov som vikarie för att täcka upp vid ordinarie personals frånvaro till exempel sjukdom eller ledighet. Det är ett varierande behov, men vi ser att du ska ha möjlighet att arbeta i snitt cirka 2-3 dagar i veckan. Passen kommer ibland att bokas med kort framförhållning och därför ser vi gärna att du är morgonpigg. Under högtider och sommaren har vi ett större behov.
Innan uppdraget startar kommer vi utföra en registerkontroll.
Dina arbetsuppgifter
Inkommande samtal i växel
Ta emot handlingar/post och ev. besök i mindre reception
Koppla vidare samtal till rätt person
Löpande arbete med dator som arbetsverktyg
Kundbemötandet och lyhördhet för andra människor både över telefon och disk är en mycket viktig del i jobbet. Vi ser därför att du är lyhörd, pedagogisk och utåtriktad.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
God datorvana
Fullständig gymnasieexamen
Kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
Goda kunskaper i engelska
Vara tillgänglig och hoppa in vid behov minst 2-3 dagar/vecka
Meriterande att ha arbetslivserfarenhet inom reception/växeltelefoni
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 2025-10-30.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du ansvarig rekryterare under kontorstid på vikarie@bemannia.se
alternativt 08-122 00 450.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Bemannia Snabbemanning vikarie@bemannia.se 08 122 00 450 Jobbnummer
9508465