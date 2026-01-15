Timvikarie till utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun
2026-01-15
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
Vi söker nu timvikarier till Utbildningsförvaltningen!
Utbildningsförvaltningen har som uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga och frivilliga skolväsendet för barn och ungdomar samt omsorgsverksamhet för barn.
Detta innefattar familjedaghem, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar, fritidshem, bibliotek och kulturskola.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som förekommer inom barnomsorg och skola:
Förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år
• Att vikariera på förskola eller fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Att ta ansvar för en barngrupp innebär till exempel att tillsammans med övrig personal ha samling, gymnastik, gå till skogen, påklädning, disk, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök med mera.
• När du kommer till förskolan eller fritidshemmet är det viktigaste att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du kan inte ägna dig endast åt ett par barn, utan måste överblicka hela barngruppen. Det krävs lyhördhet, engagemang och ett stort ansvarskännande.
Förskoleklass - skolår 9:e klass.
• Att vikariera i förskoleklass eller i grundskola innebär att du ersätter ordinarie personal. Då måste du kunna följa en instruktion från den lärare du vikarierar för, och samtidigt vara beredd att improvisera.
• När du kommer till skolan är det viktigt att skapa relationer med barn/elever och att vara lyhörd för deras behov. Framförallt är det viktigt att ta ett vuxenansvar och kunna sätta gränser.
Fritidsgård 12-18 år
• Att vikariera på fritidsgård innebär att du ersätter ordinarie personal. Du kommer att leda strukturerade aktiviteter och delta i ungdomarnas sociala umgänge. Det är viktigt att du tar ett vuxenansvar och kan sätta gränser.Kvalifikationer
Vi tar emot intresseanmälan från dig som vill arbeta som timvikarie inom förskola, skola, fritidshem samt fritidsgård. Arbetet som timvikarie kräver stor flexibilitet, initiativförmåga och ansvar. Du måste ha fyllt 18 år. Vi söker främst dig med utbildning och/eller erfarenhet inom barnomsorg/skola och gärna har erfarenhet av att jobba med barn.
ÖVRIGT
När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Polismyndigheten. Blanketten kan hämtas på www.polis.se
eller på närmaste polisstation.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen
Administrativ chef
Kim Jakobsson kim.jakobsson@borgholm.se 0485-88111
