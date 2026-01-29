Timvikarie till Stortorp äldreboende i Trångsund, Bemanningscenter
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.
Vi söker just nu timvikarier till Stortorps äldrecentrum som ligger i ett naturskönt parkområde vackert beläget vid strandkanten av sjön Drevviken i Trångsund. Stortorp är ett stort äldreboende med 176 lägenheter, uppdelat i två hus. Boendet består av särskilt boende, korttidsboende och växelvård, och har platser både för personer med somatisk sjukdom och med demens.
Det är lätt att ta sig hit med bil och buss. Buss från Farsta centrum eller Trångsunds pendeltågstation stannar precis utanför huset. Om du kommer med bil finns det även parkeringsplatser.
Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag.
Arbetsuppgifterna innefattar att tillgodose våra brukares individuella behov av vård, omsorg, och aktiviteter. Du behandlar de boende med respekt med fokus på att få dem att känna sig trygga och delaktiga i sin vård. I uppdraget tillkommer även medicinhantering efter delegering från sjuksköterska.Profil
För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst tre dagar i veckan och kunna arbeta varierande arbetstider som kan förekomma dag och kväll, både vardagar och helger. Vi söker också nattpersonal. Eftersom du arbetar på olika tider på dygnet ställs särskilt höga krav på flexibilitet. Som timvikarie behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.
Du som söker tjänsten har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen, helst från arbete på äldreboende. Det är särskilt meriterande om du är utbildad undersköterska, samt har arbetslivserfarenhet av demenssjukdom och medicindelegering.
Arbetet ställer höga krav på initiativförmåga, samarbetsförmåga, och problemlösning. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt som präglas av god människosyn och gott bemötande.
Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
God datavana krävs då dokumentationen görs på dator.
Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.
Som ett första steg i rekryteringsprocessen kommer du att få chatta med vår AI-assistent Hubert under en digital intervju. Om du går vidare efter Hubert-intervjun så bjuds du in till ett personligt möte med en av våra rekryterare.
Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Utdraget heter Kontroll av egna uppgifter. Du kan hämta hem det från Polisens hemsida:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
