Timvikarie till Södra Vi och Djursdala skola
2025-08-08
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.

Publiceringsdatum
2025-08-08

Arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör skillnad varje dag? Vi söker engagerade och flexibla vikarier som kan arbeta hos oss på Södra Vi och Djursdala skolan (F6) och på fritidshem vid behov.
Som vikarie i grundskolan eller på fritidshemmet får du en central roll i att skapa en trygg, lärorik och stimulerande miljö för eleverna. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på var du blir placerad, men kan bland annat innebära:
* Att leda undervisning enligt planering från ordinarie lärare
* Att stödja elever i deras lärande och utveckling, individuellt eller i grupp
* Att delta i och leda aktiviteter på fritidshemmet före eller efter skoldagen
* Att bidra till ett positivt och inkluderande klimat i klassrummet eller barngruppen
* Att samarbeta med andra pedagoger och följa rutiner på skolan eller fritidshemmetKvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad elevassistent alt. barnskötare, via gymnasie- eller vuxenutbildning
* Har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
* behärskar det svenska språket, i både tal och skrift
Vem är du som person?
Vi söker dig som är ansvarsfull, flexibel och som har ett gott bemötande där du blir en trygg vuxen förebild för våra elever. Du behöver inte vara utbildad lärare, men erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande. Du trivs med att hoppa in med kort varsel och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsmiljöer och uppgifter. Du har förmågan att arbeta självständigt och är trygg med att ta egna initiativ.
ÖVRIGT
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen

Kontakt
Rektor
Rektor
Else-Marie Isaxon
else-marie.isaxon@utb.vimmerby.se
010-356 92 39
