Timvikarie till Skuru-Duvnäs förskolor, Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Skuru-Duvnäs rektorsområde / Barnskötarjobb / Nacka Visa alla barnskötarjobb i Nacka
2025-08-13
Vi söker nu glada, tillgängliga, initiativrika och arbetsamma timvikarier till förskolorna Långsjön, Saltängen, Skogsstigen, Skuru och Utskogen.
Ditt uppdrag
I din roll som timvikarie behöver du med kort varsel kunna arbeta på någon av våra fyra förskolor för likväl enstaka dagar som längre perioder vid behov. Du arbetar på flera förskolor samt med barn i olika åldrar. Du leker, läser, sjunger och ritar med barnen. Du bidrar i det praktiska genom att vara behjälplig exempelvis vid av- och påklädnad, tvätt av händer samt innan, under tiden och efter måltider. Du är aktiv såväl inomhus som utomhus. Tillsammans med övriga kompetenta medarbetare bidrar du till en verksamhet som är utvecklande, lärorik och rolig för varje barn.
Din erfarenhet
För denna tjänst är det meriterande om du har:
- pågående eller avslutad gymnasial eller eftergymnasial utbildning som barnskötare
- erfarenhet av arbete med barn inom förskola
- erfarenhet av arbete inom vården, äldrevården eller annan verksamhet där du haft hand om andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är det här du?
För att lyckas i rollen som timvikarie är det viktigt att du är en tillgänglig, ansvarstagande, arbetsam och hjälpsam person som genuint gillar att arbeta med barn. Du har intresse av demokratiarbete och normkritik samt har en värdegrund där allas lika värde är viktig. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du lyssnar, relaterar till andra och är följsam.
På ett självgående sätt har du förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du har samtidigt lätt för att ta egna initiativ, hitta lösningar och sätta i gång aktiviteter utan att invänta instruktioner. Du vet både dina befogenheter samt när du ska fråga och hänvisa till kollegor. För att leverera i rollen är det viktigt att du är flexibel, anpassningsbar och anträffbar. Du svarar i telefon samt kan snabbt och kort inpå komma till någon av förskolorna. Du har inga problem att arbeta på flera förskolor, avdelningar och med barn i olika åldrar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett flexibelt jobb som timvikarie där du har möjlighet att arbeta mycket om du vill. Vid god arbetsprestation finns det goda möjligheter till erbjudande om såväl längre vikariat som fast anställning. Hos oss får du en stimulerande och utmanande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas som pedagog och person.
Vårt arbete bygger på viktiga grundvärderingar som demokrati och alla människors lika värde. Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande miljö där varje individ respekteras och får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Som timvikarie hos oss får du vara med och bidra till vårt arbete med att stärka barnens demokratiska medvetenhet och värdegrund.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Tjänsten är en timavlönad tidsbegränsad anställning på deltid med tillträde snarast.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Petra Olsson på petra.olsson@nacka.se
eller +46704319264.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi ser fram emot att få din ansökan!
Observera! Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan. Länk till beställning https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärssida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
