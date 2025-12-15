Timvikarie till Skönadalsskolan i Kävlinge kommun
2025-12-15
Vi söker dig som kan hoppa in som timvikarie i skola och fritidshem efter behov i verksamheten.
Du kan komma att bli kontaktad på morgonen då behovet uppstått, men ibland handlar det om att täcka upp för planerad frånvaro bland medarbetarna. Det kan handla om enstaka timmar, men även hela dagar och veckor för att ersätta ordinarie medarbetare. Som vikarie kan dina uppgifter variera, men dina ansvarsområden innefattar att stötta upp i verksamheten på olika sätt. Det kan innebära undervisning i skola och fritidshem eller att vara elevresurs i klasserna och ute på raster. Du är en flexibel och anpassningsbar person som med fördel har haft liknande uppdrag tidigare. Du har god förmåga att leda en elevgrupp och att följa en befintlig planering. Du är en öppen och utåtriktad person som snabbt smälter in i den goda gemenskapen som råder på arbetsplatsen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är en ansvarstagande person med ett intresse av barn och ungdomars utveckling och lärande. Du har lätt för att anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner och har en värdegrund och ett förhållningssätt som utgår från att alla barn kan lyckas. Du är en tydlig ledare, har god samarbetsförmåga, är flexibel och ansvarstagande.
Det är meriterande om du läser eller har läst en pedagogisk utbildning eller har erfarenhet av pedagogiskt arbete, men vi kommer även att se efter andra kvalifikationer.
Vi förbehåller oss rätten att prioritera sökande efter tillgänglighet och flexibilitet. Rekrytering sker löpande.
Om anställningen
Som timanställd vikarie blir du kontaktad av skolassistenten vid ordinarie personals frånvaro. Det kan innebära samtal/sms på morgonen för arbete samma dag, men också planerade vikarietillfällen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Skönadalsskolan är en välfungerande F-6-skola belägen i ett naturskönt område med närhet till skog och hav i Hofterup. Hos oss följer kvalitetsarbetet en röd tråd och bidrar till en samsyn kring eleverna och skolans värdegrund.
Vi har ett tydligt elevperspektiv och värdesätter en hög delaktighet i skolans planeringsprocesser.
Vår personalomsättning är låg och medarbetarenkäter visar på en hög trivsel och nöjdhet med skolans organisatoriska ledarskap.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/245". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Skönadalsskolan Kontakt
Camilla Boman 0709-739793 Jobbnummer
9643565