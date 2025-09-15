Timvikarie till HVB hem för barn mellan 11-15 år i Göteborg
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Behandlingshemmet Kärrdal är beläget i ett lugnt och tryggt villaområde på Hisingen i Göteborg.Kärrdal tar emot barn och unga i åldern 11 till 15 år med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik. Det är vanligt med neuropsykiatrisk tilläggsproblematik, där symtom som destruktivitet och aggressivitet har blivit synliga.
De barn och unga vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser och svårigheter i skolan. Vi erbjuder en trygg miljö med personalresurser för att hantera utmanande placeringar. Vi har till exempel möjlighet att erbjuda en till en- och andra speciallösningar.
Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Omvårdnad i form av direkt behandlingsarbete
Nätverkskontakter
Dokumentation- och utvecklingsarbete
Vi arbetar med evidensbaserade metoder och då främst tydliggörande pedagogik.
Tjänsten är en timanställning vid behov som styrs av verksamheten. Arbetet sker under dagtid, kväll, natt och helg. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För att söka tjänsten krävs det att du:
Är utbildad socialpedagog, socionom, behandlingspedagog eller har annan avslutad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av behandlingsarbete
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
Har B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Arez Auat
Föreståndare och verksamhetschefarez.auat@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Arez Auat arez.auat@humana.se Jobbnummer
9508713