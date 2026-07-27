Timvikarie till Hällsboskolan Mälarhöjden, Stockholm
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-07-27
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Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Hällsboskolan Mälarhöjden i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till och med årskurs 2. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer.
Hällsboskolan Mälarhöjden i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till och med årskurs 7. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Nu söker vi på Hällsboskolan Mälarhöjden timvikarier som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro. Som timvikarie på Hällsboskolan Mälarhöjden hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad. Arbetet pågår under hela skoldagen samt fritids och utgår från vår gemensamma verksamhetsplan. Du ingår i ett team som tillsammans skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar.
Som timvikarie kommer du att arbeta både på Hällsboskolan Mälarhöjden och Hällsboskolan Mälarhöjden filial (Blekingegatan, Södermalm).
Som timvikarie står du till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds digKvalifikationer
Vi söker dig som har gått gymnasieskolans barn- och fritidsprogram eller motsvarande och har erfarenhet av att arbeta i skola.
Meriterande är om du har:
• arbetat med barn och ungdomar med grav språkstörning
• erfarenhet att NPF-diagnoser
• kunskap om TAKK
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som personlig mognad, integritet och förmåga att bidra till att utveckla en verksamhet i förändring.
För att vara kvalificerad för tjänsten ska du dela vår värdegrund allas lika värde. Vi hoppas att du söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/605". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Mälarhöjdsvägen 23 (visa karta
)
129 40 HÄGERSTEN Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden Kontakt
Biträdande enhetschef
Kristian Ek kristian.ek@spsm.se +46104735333 Jobbnummer
10012083