Timvikarie till Furulunds äldreboende, dag, kväll och natt
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Partille
2025-09-03
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bistånd och hälsa, Funktionsstöd, Äldreomsorg samt Stöd och utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar politiskt för förvaltningens arbete. Vår verksamhet handlar om att ge omsorg, stöd och service till äldre personer och till personer i behov av funktionsstöd. Vi utför även viss hälso- och sjukvård. Visionen är bl a att våra insatser ska genomföras tryggt, säkert, värdigt och med inflytande.
Vi är ca 850 medarbetare som har våra arbetsplatser runt om i kommunen och vi är en blandning av stödassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, stödpedagoger, biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, omsorgshandledare med flera.
Nu söker vi timvikarier till Furulunds äldreboende, både dag/kväll och natt!
Våra enheter i Partille kommun arbetar i framkant och vi söker nu timvikarier som drivs av att utveckla verksamheterna likväl sin egna yrkeskunskap. Genom att bli en av oss har du möjlighet att vara med att utforma och prova nya arbetssätt tillsammans med andra professioner i samverkan. I Partille kommun arbetar enhetschefer, omsorgshandledare, undersköterskor och många duktiga vårdbiträden tillsammans mot gemensamma mål.
För att trivas med att arbeta hos oss på Furulunds äldreboende behöver du gilla att arbeta i team, vara relationsskapande och lösningsorienterad. Ditt sätt att bygga relationer och möta oförutsedda situationer på blir nyckeln till ett bra samarbete med kollegor och andra professioner. I ditt uppdrag ingår omvårdnadsarbete och arbetspassets innehåll utgår från de äldres behov och önskemål. Det kan exempelvis handla om socialt umgänge med våra äldre, vara behjälplig vid måltid och personlig hygien. Hos oss är vikten av aktiviteter för våra äldre en stor del av det dagliga arbetet och vi jobbar aktivt för att ständigt utveckla detta.
Det pågår flera spännande processer i vår organisation där vi implementerar demensprogram och har ett aktivt arbete med palliativ vård. Vår målsättning i kommunen är att de boende skall kunna påverka sin vardag så att tillvaron blir den bästa och att bemötandet från personalen är fyllt av respekt, empati och lyhördhet.
Arbetstiderna varierar mellan dag och kväll samt helg. Vanligt förekommande arbetstider är 06.40-14.30, 07.00-15:30, 13.00-22.00 och 15.00-22.00. Vi tillämpar 37 timmars arbetsvecka för vår personal som arbetar dag och kväll. Arbetstider för dig som arbetar natt är 21.50-06.50, varje nattpass är 9 timmar.Kvalifikationer
Har du erfarenhet från arbete på äldreboende eller hemtjänst sedan tidigare ser vi det som meriterande. Meriterande är det även om du tidigare arbetat med kvalitetsregister BPSD och Senior Alert. Social dokumentation är en viktig del i arbetet, vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi söker medarbetare som förstår vikten av ett gott bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Du är en lagspelare med stor ansvarskänsla för såväl arbetsuppgifterna som för att bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vilket för oss innebär att du, utöver ovan nämnda egenskaper, också delar våra värdeord om allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen i Partille kommun behöver du ha godkänt betyg i svenska från grundskolan, alternativt SFI-D för att kunna hantera dokumentation.
Vi kommer att begära in ett utdrag ur belastningsregistret om du blir aktuell för anställning.
Arbetsgivare Partille kommun
Arbetsplats
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen
Enhetschef Furulunds äldreboende
Linn Cederroth
