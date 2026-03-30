Timvikarie till en 8-årig tjej i Ljungby
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Det här kan vara ett perfekt arbete för dig som studerar eller har ett annat jobb och både vill och kan arbeta extra.
Vi tror att du är en ansvarsfull och varm kvinna med både humor och tålamod. Du har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och trivs i ett arbete där fokus ligger på trygghet, närvaro och uppmärksamt omhändertagande men även innefattar aktivitet, bus och lek. Erfarenhet från vård och omsorg är meriterande, men det allra viktigaste är personkemin. Självklart får du en gedigen introduktion för att känna dig trygg i rollen.
Arbetet kan bland annat bestå av:
Att bidra till en trygg och närvarande assistans i vardagen
Stöd i dagliga rutiner såsom personlig omvårdnad, hygien och förflyttningar
Att uppmärksamma och kontrollera vitala parametrar (t.ex. syresättning)
Att finnas nära för att förebygga oro och skapa trygghet
Att göra aktiviteter både i och utanför hemmet
Dokumentation samt uppmärksamhet på förändringar i mående eller behov
Samarbete och kommunikation med övriga assistenter och anhöriga
Arbetet kräver att du är alert och noggrann, även under lugna stunder, och att du har förmågan att agera snabbt och tryggt om situationen kräver det.
Vem är du?
Du är rökfri
Har du inte bil och körkort ser vi gärna att du bor i närheten
Du är flexibel, pålitlig och har möjlighet att hoppa in och arbeta med kort framförhållning
Du bidrar med lugn, trygghet och ett varmt bemötande
Vi är idag ett engagerat och hjälpsamt team som värdesätter samarbete, omtanke och flexibilitet - och vi hoppas att du delar dessa egenskaper.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte att höra av dig med din ansökan!
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Bibban Svensson bibban@ksjab.se 0705747469 Jobbnummer
9828791