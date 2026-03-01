Timvikarie till Café Bräckan Naturum, sommarjobb
Vill du vara en del av att skapa en varm och välkomnande atmosfär för våra gäster? Som kafépersonal är du ansiktet utåt för våra besökare och spelar en avgörande roll i att ge dem en positiv upplevelse.
Nu söker vi fler timanställda till vårt kafé inför vår- och sommarsäsongen - en perfekt möjlighet för dig som älskar att möta nya människor och ge utmärkt service!
I arbetet ingår kassahantering, servering, matlagning, bakning, förberedelser i köket och städning. Vi ser till att det är snyggt och städat på våra serveringar både på in- och utsidan av Naturum. Som personal hos oss kan du komma att få besvara frågor från våra gäster som rör Fjärås Bräcka och våra övriga besöksmål i Kungsbacka.
Vi har öppet alla dagar i veckan under sommaren. Du kommer även att ha möjlighet att kunna fortsätta arbeta under resten av året som timanställd under helger och lov.Publiceringsdatum2026-03-01Profil
Vi söker dig som brinner för natur och möten med människor. Det är viktigt att du är socialt utåtriktad, gillar att ge en god service och se till att alla våra besökare trivs. Du tänker positivt och kan vara flexibel i dina arbetsuppgifter för att hjälpa kunderna. Du har även god samarbetsförmåga, är stresstålig, ansvarsfull och har god förmåga att ta egna initiativ. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har fyllt 18 år
Det är meriterande:
- erfarenhet av servering, bageri och/eller konditori
Om Naturum Fjärås Bräcka
I Sverige finns 33 naturum, alla med uppgift att på ett inspirerande sätt visa och berätta om naturen. Förvaltningen Kultur & Fritid i Kungsbacka kommun driver och förvaltar Naturum Fjärås Bräcka som ligger strax söder om Kungsbacka mitt uppe på Fjärås Bräcka. Vårt kafé är populärt och serverar både ekologiskt och närproducerat. Vi bakar en hel del själva och vår ambition är att kunna servera både bra och hantverksmässigt utförd kvalité. Det finns allt från smörgås och kakor till lättare luncher.
Läs mer om naturum på https://visitkungsbacka.se/naturumfjarasbracka.se
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder nu timanställningar från 1 juni till 31 augusti. Din arbetstiden varierar från mellan två och fem arbetsdagar per vecka under sommaren och möjligheten att fortsätta arbeta under helger och lov resten av året erbjuds också (cirka 2 och 6 dagar per månad under hösten). Arbetet innefattar helgarbete och kan även innebära obekväma arbetstider enligt schema.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 22 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
