Timvikarie till barnkund inom personlig assistans i Segeltorp
Är du en engagerad, lekfull och tålmodig person som älskar att arbeta med barn? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu efter en Personlig assistent till en härlig pojke i 7 årig pojke med autism och epilepsi som bor söder om Stockholm. Han behöver stöd i sin vardag för att utvecklas och trivas. Vi söker dig som har ett stort hjärta, positiv energi och en vilja att göra skillnad. Vi söker dig som är trygg i dig själv och kan hantera stressiga situationer och agera snabbt. Du behöver vara fokuserad,uppmärksam och har en god reaktionsförmåga.
Om tjänsten: Som personlig assistent kommer du vara ett stöd och trygghet för pojken i hans vardag. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
Att Leka och aktivera honom på ett som stimulerar och utvecklar hans förmågor.
Att Arbeta med träning av olika moment, så som att skapa rutiner och främja kommunikation.
Uppmuntra och stötta honom i aktiviteter.
Att arbeta utifrån hans behov och förutsättningar med ett lugnt och positivt förhållningssätt.
Träna på använda bildstöd och andra kommunikations hjälpmedel.
Dusch moment, hygien moment, på och klädnings moment.
I rollen ingår även att vara ett lugnt och stabilt stöd under andra moment i vardagen. Din roll är att skapa trygghet och hjälpa kunden att ha en meningsfull och trivsam dag.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med personer med autism eller intellektuell funktionsnedsättning (meriterande).
Är lyhörd, ansvarsfull, positiv och engagerad.
Är trygg och kan hantera stressade situationer, exempelvis vid epileptiska anfall (introduktion och stöd ges)
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Timanställd
Arbetstid: Vardagar mellan 07:00-15:30 samt 15.30-21.00 Helger dagtid: 07.30-14.00. Kvällstid: 14.00-21.00
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Merxas.Mahmod@frosunda.se
