Timvikarie SSK/DSK till Hemsjukvården Ekerö Vårdcentral
Praktikertjänst AB / Sjuksköterskejobb / Ekerö Visa alla sjuksköterskejobb i Ekerö
2025-12-08
Beskrivning:
Vi söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska och som vill arbeta extra hos oss i hemsjukvården på timmar vid behov.
Vårt team består av 3 distriktssköterskor, 4 sjuksköterskor, 6 undersköterskor, en teamchef samt en hemsjukvårds-läkare.
Tillsammans tar vi hand om våra 220 hemsjukvårdspatienter. Vi värderar ett flexibelt och nära samarbete mellan våra yrkesgrupper för att på bästa sätt hjälpa våra patienter. Du jobbar i team men ute i fält arbetar du oftast själv.
Ekerö Vårdcentral är en av Stockholms största vårdcentraler med 20 000 listade patienter. Vi är en stor fullbemannad arbetsplats med närmare 60 anställda.
Vi har förutom hemsjukvård olika mottagningar som diabetes, Astma/KOL, hypertoni, resevaccination samt ett psykosocialt team med psykologer och en Rehab koordinator.
Vi finns i Ekerö Centrum dit man lätt tar sig med buss från Brommaplan, färja eller buss från Slagsta, Båt 89 från stan.
Hemsjukvårdsteamet är uppdelat i 3 områden och varje område består av 2 uskor och 2 ssk/dsk. Våra patienter bor på Lovö-Drottningholm, Ekerö, Munsö och Adelsö. Till våra patienter går vi, cyklar och kör bil. Tillsammans med undersköterskor utförs planerade eller akuta hälso -och sjukvårdsinsatser i våra patienters hem. Det kan bland annat vara läkemedelshantering, sårvård, provtagning, katetervård och medicinska bedömningar. Det kan ibland vara aktuellt med kontakt med anhöriga, sjukhus eller biståndshandläggare. Som timvikarie kan du få möjlighet att arbeta i alla områden. Kvalifikationer
Sjuksköterska eller distriktssköterska med några års arbetslivserfarenhet, gärna från hemsjukvård och/eller geriatrik. B-körkort är ett krav. Vi dokumenterar i Take Care och erfarenhet av det är meriterande.
Personliga Egenskaper:
Vi söker dig som är en trygg och stabil person, som har ett professionellt förhållningssätt och en förmåga att anpassa sig till olika situationer. Du är duktig på att skapa struktur och har en naturlig talang för att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är positiv, hjälpsam och kan arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för samarbete.
Övrig information:
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
