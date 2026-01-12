Timvikarie sommar 2026 sjuksköterska/distriktssköterska
2026-01-12
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Publiceringsdatum2026-01-12
Vill du arbeta som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård? Timrå kommun söker nu sjuksköterskor/ distriktssköterskor för timanställning under sommaren 2026.
Timrå kommun har ett välutvecklat teamarbete med omvårdnadspersonal, planerare, rehab, enhetschefer och biståndshandläggare. Tillsammans arbetar vi för en nära vård utifrån patientens behov och förutsättningar.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska inom kommunal hälso - och sjukvård innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser. På jourtid arbetar du som sjuksköterska mot hemsjukvård, särskilt boende, LSS och patienter som tillhör palliativ medicin. Uppdrag från 1177 förekommer också.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska.
Du känner dig trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. Du har en helhetssyn i arbetet med människor och är positiv, lyhörd och empatisk. Du är lösningsfokuserad och kan prioritera dina arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta.
Tidigare erfarenhet inom kommunal hemsjukvård och/eller distriktssköterskeutbildning är meriterande. Är du nyexaminerad sjuksköterska och är nyfiken på att jobba i hemsjukvården och/eller SÄBO så tveka inte att söka. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Timanställning med möjlighet till förlängning.Anställningsvillkor
Legitimation som sjuksköterska/ distriktssköterska
B-körkort
Dokumentationsvana, vi använder journalsystemet Lifecare
Goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket
Facklig företrädare Angelica Olofsson Laukkanen, mail: angelica.olofsson-laukkanen@timra.se
För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via polisens hemsida, vi accepterar endast det som heter "kontroll av egenuppgifter" och när du kommer till oss skall kuvertet vara oöppnat. För att underlätta och snabba på processen vid en eventuell anställning kan du gärna beställa ett redan nu, skicka efter det via denna länk. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Verksamhetschef
Malin Finnäs Nilsson malin.nilsson@timra.se 060-163171 Jobbnummer
9678856