Timvikarie som personlig assistent till kvinna i Svärdsjö
Är du lugn, strukturerad och pedagogisk? Är du även trygg i dig själv, kreativ och driven? Då har vi jobbet för dig!
Jag som söker timvikarie till en kvinna som bor i eget hus. Behöver hjälp genom guidning att bygga en bra dag genom bildstöd och assistenten. Då jag har ett eget språk krävs att du är nyfiken på att lära känna mig.
Är du intresserad av trädgård och promenader, så är det ett plus.
Meriterande:
Erfarenhet av autism Publiceringsdatum2025-11-11KvalifikationerKörkortskrav
Intervjuer sker löpande, så sök idag!
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi!
