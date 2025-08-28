Timvikarie som personlig assistent till kvinna i Falun
Är du lättsam och ansvarsfull? Ser det positiva i livet? Då kan du vara rätt person hos mig!
Vi söker två timvikarier till vår grupp för att stärka upp under hösten och kan även leda till sommarjobb nästa sommar.
Om mig:
Jag är en medelålders kvinna som bor tillsammans med min sambo i Falun.
Jag fick diagnosen MS för ett antal år sedan vilket innebär idag att jag sitter i manuell rullstol och behöver hjälp med de flesta vardagliga sysslorna så som förflyttning, matlagning, påklädsel m.m. Jag är en familjär och glad person som har glimten i ögat. Mina stora intressen i livet är träning i olika former, natur, resa och mina barnbarn.
Om dig:
Jag ser gärna att du är en kvinna mellan 25-50 år som är empatisk, lyhörd, rökfri och flexibel samt har en positiv inställning till livet. Ett krav är att du har körkort och även ett stort plus om du är en aktiv person som gillar träning.
Hund finns i hemmet.
Arbetstider:
Det är främst dag, kväll och helg som jag behöver hjälp.
Vi utför bakgrundskontroller på de kandidater som går vidare i processen.
Rekrytering sker löpande och tillsätts omgående om vi hittar rätt.
Sök idag!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
