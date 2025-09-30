Timvikarie som personlig assistent till kille i Ludvika
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ludvika Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ludvika
2025-09-30
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Säter
, Borlänge
, Hedemora
eller i hela Sverige
Hej!
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos en av våra kunder, en kille i Ludvika!
Är du en lugn person med hjärtat på rätt ställe? Är du pigg, alert och har ett inre driv? Fint! Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-30Företaget
En kille i 30-års åldern med stort behov av ditt stöd och omvårdnad i sin vardag. Det är både ett pedagogiskt och omvårdande jobb.
Om den vi söker:
Vi tror att du är en trygg och balanserad person som har god förmåga att skapa lugn kring dig.
Du är en fena på att läsa av andra, är trygg och motiverande - Helt enkelt en ambitiös person som vill skapa goda förutsättningar för att andra ska må bra! Är du strukturerad och kan både skapa och hålla rutiner? Perfekt!
Krav för tjänsten:
Mycket god svenska.
Omvårdnadsvana.Om tjänsten
Timvikarie vid behov
12-timmarspass dagtid och vaken natt. Dubbel assistans dygnet runt.
Första anställningsdatum: Omgående enligt överenskommelse.
Vi tillämpar bakgrundskontroll innan anställning.
Vi rekryterar löpande, därför kan det vara en god idé att söka direkt.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Tony Westerlund tony.westerlund@hederaassistans.se 023-7022719 Jobbnummer
9532493