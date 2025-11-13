Timvikarie som personlig assistent till ett härligt team
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Huddinge
, Botkyrka
, Tyresö
eller i hela Sverige
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Vi söker nu timvikarier till en av våra kunder i Älvsjö.
Till följd av en sjukskrivning i arbetsgruppen kommer det att finnas möjlighet att arbeta regelbundet under hösten.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
I rollen som personlig assistent hjälper du kunden med allt som hör vardagen till så som hygien, hushållssysslor och matlagning. I det här uppdraget arbetar du med en person som sitter i rullstol och därav hjälper du även till med förflyttningar och handräckning.
Vi erbjuder dig en roll där du blir en viktig del i kundens vardagliga liv. Gillar du att vara aktiv och har intresse för matlagning så kommer du att trivas här. Stor vikt läggs på personkemin mellan assistent och kund vilket gör att du får ett arbete där du kommer ha roligt på jobbet.
Vi söker dig som
• Är flexibel och kan ändra tider eller ta extrapass även med kort varsel
• Kan arbeta både dag, kväll och natt. Såväl vardag som helg.
Vi söker en person som stämmer in på beskrivningen lyhörd, tålmodig och positiv. Genom dina egenskaper ser vi att du kan bidra med ett lugnt men effektivt arbetssätt och bidra till en härlig stämning på arbetsplatsen. Du är en person som har hög arbetsmoral och gillar att ta dig an olika utmaningar.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Arbetstiden varierar dagtid, kväll samt nätter med jour.
Anställningsform: Timanställning.
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående för introduktion.
För denna tjänst krävs det ett registerutdrag ur polisens belastningsregister. (LSS-barn). Följ länken nedan:https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag
Som personlig assistent hos oss är din personlighet, ditt engagemang och din förmåga att skapa livskvalitet viktigare än vad som står i ditt CV.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan - gärna ett personligt brev där du berättar om dig själv, tillsammans med ett CV som kompletterar bilden av dig.
Känns den här tjänsten rätt för dig? Tveka inte att söka! Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att få välkomna just dig till DVT Assistans! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455) Arbetsplats
DVT Assistans Jobbnummer
9604129