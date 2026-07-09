Timvikarie som personlig assistent till 13 årig kille i Kristianstad
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-07-09
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Kristianstad
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Höör
, Osby
eller i hela Sverige
Vi söker personlig assistent yill vår son i tonåren men som har har en psykisk utvecklingsnivå på 1 - 2 år.
Pojken är gående med viss behov av stöd i gång pga balans, har blöja och har behov av hjälp med allt i sin vardag.
Arbetet passar dig som:Har stort tålamod och ett lugnt förhållningssätt
Är lyhörd, inkännande och har fokus på grabben och arbetet i sin helhet - snabb och lättlärd
Har förståelse för barns olika behov
Anpassar bemötande efter barnets behov/utvecklingsnivå och behärskar lågaffektivt bemötande.
Har förmågan att vänta in och inte bli stressad
Kan åka kollektiv trafik och inte är allergisk mot pälsdjur (krav)
Kan vara stillasittande länge men som också har förmågan att vara aktiv länge
Meriterande erfarenheter:Smårbarn
Epilepsi, cerebral pares och autism
AKK/TAKK/Teckenspråk
Sond/gastrostomi och mediciner
Har arbetat med människor som har funktionsvariationer
Vi erbjuder:Introduktion och stöd
Eventuellt möjlighet till en tjänst i framtiden
Störst vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vänta inte med ansökan, rekrytering sker löpande.
Glöm inte att beställa utdrag ur belastningsregistret för det behövs om man ska jobba hos medlemmen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Har ni några frågor eller funderingar kring tjänsten så är ni välkomna att höra av er till albin.hakansson@handihand.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening
Stationsgatan 30 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9998485