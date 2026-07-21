Timvikarie som personlig assistent sökes till 8-årig flicka i Leksand
Omtanken Assistans i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Leksand Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Leksand
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Assistans i Norden AB i Leksand
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Vi söker en trygg, lekfull och engagerad personlig assistent till en härlig flicka som snart fyller 8 år och bor i Leksand. Vi söker både en ordinarie personlig assistent och vikarier som kan hoppa in vid behov.
Som personlig assistent kommer du att finnas med både i skolan och på fritiden. Du blir ett viktigt stöd i hennes vardag och hjälper henne att utvecklas, känna sig trygg och bli så självständig som möjligt.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Vara med under skoldagen och ge det stöd som behövs.
Delta i lek, bus och roliga aktiviteter.
Uppmuntra och motivera till självständighet i vardagen.
Följa med på utflykter och fritidsaktiviteter.
Samarbeta med familj, skola och andra personer runt barnet.
Vi söker dig som
Är trygg, positiv och ansvarstagande.
Tycker om att leka, vara aktiv och hitta på roliga saker.
Har tålamod och ett stort engagemang för barn.
Kan skapa en trygg och glädjefylld vardag.
Är flexibel om du söker en vikarieanställning.
Erfarenhet som personlig assistent eller arbete med barn är meriterande, men personlig lämplighet är det viktigaste.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får vara med och göra skillnad i en 8-årig flickas vardag – både i skolan och på fritiden – ser vi fram emot din ansökan!
Arbete med barn med funktionsnedsättning omfattas av krav på registerkontroll enligt Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas som ett sista steg i rekryteringsprocessen innan en anställning kan bli aktuell.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Omtanken Assistans i Norden AB
(org.nr 556543-4213)
791 45 FALUN Kontakt
Kontakt
Sofie Åkesson sofie@omtankenassistans.se 0720509255 Jobbnummer
10008103