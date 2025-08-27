Timvikarie som lokalvårdare/städare till vårt team inom städservice
2025-08-27
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Vi behöver nu stärka vårt team och söker just DIG som har ett städöga för det lilla extra samt har ett proffsigt bemötande gentemot både dina städkollegor och våra kunder!
Våra kunder är också våra medarbetare då vi alla arbetar för Marks kommun.
Det betyder att du kommer att ha nära kontakt med pedagoger, elever, brukare och tjänstemän/kvinnor.
Städarbetet utförs både manuellt och maskinellt samt att vi just nu genomför en digitaliseringsresa med autonoma lösningar.
Inom vissa områden har vi redan robotskurmaskiner och testar nya typer av andra städrobotar,
något som inte kommer ta bort det faktum att vårt arbete ställer krav på vår fysik.
Vår arbetsgrupp värdesätter god sammanhållning och ett gott arbetsklimat.
Det är även viktigt för oss att vi har roligt tillsammans samt att alla medarbetare har en viktig roll att fylla.
Vi värdesätter samarbete genom att vara engagerade, utvecklande och omtänksamma.
Vi arbetar utifrån ett grundat verksamhetsperspektiv där alla är en del av en helhet.
Arbetstid är förlagt under vardagar med varierande start- och sluttider.Kvalifikationer
Du som söker skall ha tidigare erfarenhet av städning.
Det är meriterande om du har någon form av utbildning samt certifiering enligt PRYL/SRY men är inget krav för tjänst.
Vi ställer ej krav på körkort men ser det som meriterande.
Detta då det kan förekomma att man ska transportera sig mellan olika arbetsplatser i kommunen.
För att lyckas i ditt uppdrag söker vi dig som:
* Har en positiv grundsyn och är både professionell samt trygg i din yrkesroll.
* Har ett starkt engagemang, är serviceinriktad samt noggrann i ditt utförande av arbetet.
* Är lugn och tydlig i din kommunikation samt är lyhörd gentemot kundens behov.
Du har även lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare samt har förmågan att arbeta både enskilt och i grupp.
* Har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du har god förmåga att fatta egna beslut samt planerar och prioritera om arbetet när det krävs.
* Har förmågan att lyfta blicken och se hela verksamhetens behov för att nå resultat, tidsramar och uppsatta mål.
* Har förmåga att se dina egna utvecklingsområden och tar ansvar för att tillföra dig nya kunskaper.
* Det krävs att du kan kommunicera och uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under v.36 och framåt.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
