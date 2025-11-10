Timvikarie sökes till tjej i Höör. Ref. 1147
2025-11-10
Jag är en glad och positiv tjej som bor i Höör tillsammans med min familj. På grund av en muskelsjukdom, som medför nedsatt muskelstyrka, är jag i behov av personlig assistans i min vardag.
Jag har ett stort intresse för språk, pyssel och datorspel, och jag uppskattar sociala sammanhang och att umgås med mina vänner. För att kunna leva ett aktivt och självständigt liv behöver jag stöd i de moment jag inte själv kan utföra.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att assistera vid förflyttningar i sängen, vid toalettbesök, handräckning, samt stödja mig vid användning och förberedelse av andningsmask.
Jag söker dig som är ansvarsfull, pålitlig, rökfri, ordningsam och trygg i din roll. Du bör också vara djurvän och inte ha allergi mot pälsdjur, då det finns djur i hemmet.
Arbetspassen är förlagda vardagar kväll och natt, under helgen är det längre dagpass och nattpass.
Välkommen med din ansökan!
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsnedsättning i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter. Med ledorden Trygghet, Respekt och Livskvalitet arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. På Sydassistans erbjuder vi våra anställda utbildningar som är relevanta för arbetet med just din uppdragsgivare.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9596307